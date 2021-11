Miedo irracional, creencias, teorías conspirativas y antisistemas: el perfil de los no vacunados

Deben endurecerse las campañas de vacunación para aumentar el número de población inmunizada... el sociólogo Gonzalo Adán se muestra tajante y cree que mediante el endurecimiento se puede llegar a superar el 90% de vacunación y nivelarse en todos los países. Destaca que cuando las excusas superan el sentido común hay causas más arraigadas como el miedo irracional o las personas que son antisistemas por definición

Desde el siglo XIX en Inglaterra está la figura del antivacunas, un intento de crear miedo, desconfianza y duda en una porción importante de la población, un movimiento antisistema, frente a temas políticos y personas manipuladas que buscan argumentos que sólo les den la razón. Una figura que no obstante, apenas significa un 1% de los que no se quieren vacunar aunque sea la que más nos venga a la cabeza. El director del Instituto Balear de Estudios Sociales, IBES, señala que cuando al ciudadano no le vale la solidaridad para vacunarse, tiene detrás otras causas más arraigadas que se van sumando.

Puede ser el miedo irracional, la persona no quiere el escenario de ser vacunado, entre un 3 y un 5% de la población, por principios aquellos que creen que la enfermedad no la curan los médicos sino que debe cursar de forma natural, un 4%, la teoría de la conspiración, 1%, individualismo, nadie me dice lo que tengo que hacer y los antisistema, así sumando llegaríamos a ese 20% que aún no se ha vacunado. El perfil, persona de 30 años de media, que necesita sentirse integrado.

Ante los bulos y fake news señala Adán es una vacuna mundial, no se puede comparar con ninguna otra campaña de vacunación y la magnitud de la pandemia, en combinación con una tecnología que antes no había. Analizados todos los sesgos, el sociólogo se muestra claro, en unos meses aumentará la vacunación si se endurecen las campañas, algo que cree necesario.