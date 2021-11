Vientos coruñeses y otras curiosidades meteorológicas

En los últimos días el tiempo ha cambiado considerablemente: hace mucho más frío, llueve...Y aunque el meteorológico no es fácil de predecir, sí que hay algo que puede ayudarnos a saber si el día estará despejado o no; si será seco o lluvioso... la dirección de donde sopla el viento.

De cualquier localización en la tierra podríamos hacer un mapa de vientos o lo que se conoce como rosa de los vientos,para conocer la dirección, la frecuencia y la fuerza con la que suele soplar el viento en un determinado sitio. Por ejemplo, es imprescindible saberlo antes de construir un aeropuerto, porque según cómo se comporte el viento en el punto en que se quiera hacer, la pista de despegue y aterrizaje estará orientada de una u otra forma. Generar una rosa de los vientos nos permite descubrir cuáles son los vientos que soplan con mayor frecuencia en un lugar, los llamados reinantes, o cuáles alcanzan mayor velocidad, los dominantes.

Y en A Coruña, ¿cuáles son los vientos más frecuentes?

Los vientos que soplan en A Coruña en esencia son el nordés,el noroeste y el suroeste, y cada uno tiene efectos distintos en el tiempo. El nordés trae aire seco pero a menudo sopla con fuerza, haciendo que un día con buen tiempo no resulte tan agradable. El noroeste trae frío y chaparrones. Y el suroeste supone nubes, temperaturas suaves y lluvia en Galicia, además es el responsable deque en Vigo llueva más cantidad de agua que en A Coruña, como unos 1000 L/m2más al año. Este es porque el viento del suroeste descarga agua sobre todo en las rías Baixas y la costa da Morte.

Sorprende que en A Coruña llueva menos que en Vigo, no da esa sensación... Lo que sí es cierto es que cuando sopla nordés a veces hace mucho frío...

Es que aunque traiga tiempo despejado una cosa es la temperatura y otra la sensación térmica. La temperatura se puede medir en cada momento con un termómetro —está determinada en esencia por la energía que tienen las moléculas, energía que el calor que llega del sol aumenta—. Mientras que la sensación térmica, en cambio, es la percepción subjetiva que cada persona tiene de esa temperatura, y en este caso influyen mucho la humedad y el viento. Por ejemplo, en un día con una temperatura de 30C y una humedad que alcance el 50%, la sensación térmica podría llegar a los 36C. El viento del nordés, aunque el día esté despejado, hace que la sensación térmica disminuya.

¿Sabemos cuál es la velocidad más rápida que ha alcanzado el viento en A Coruña?

Desde que hay registros, la racha de máxima velocidad alcanzada en A Coruña es de 160 km/h y fue el 16 de febrero de 1941. Tenemos que pensar que una persona de complexión media puede despegar del suelo a 140 km/h...

«Desde que hay registros», porque a veces no nos damos cuenta de que obviamente cuando se habla de cualquier récord de este tipo es desde que podemos registrar estas cosas...

Aquí hubo vientos de mayor velocidad pero no estábamos para verlos... El instrumento que nos permite medir la velocidad del viento es el anemómetro, y los primeros se construyeron en el siglo XV, pero hasta finales del siglo XIX no comenzó a popularizarsela observación meteorológica con instrumentos como termómetros, barómetros (para medir la presión), higrómetros (la humedad)... De hecho esa popularización llevó a que empezasen a colocarse este tipo de instrumentos fuera de los observatorios más tradiciones, en algunos casos incluso en columnas y torresdecoradas por medio de las ciudades. Hubo como una moda la meteorología.

De hecho, por ejemplo el Obelisco es también una torre meteorológica...

Sí, el Obelisco que se inauguró en 1895, es una columna huecasobre el que se apoya un reloj en forma de globo con cuatro esferas, que está coronado por una veleta con una carabela. Y además en el primer cuerpo de la columna, en una de las caras hay un barómetro yen otra un termómetro. Y en las otras dos caras que tiene, aparecen inscripciones con los valores climáticos de la ciudad.

¿Hay alguna más por allí cerca?

De menor tamaño, hay una segunda columna meteorológica en los jardines de Méndez Núñez, que al parecer no es algo muy habitual en una ciudad del tamaño de A Coruña, que cuente con dos.Esta segunda columna se inauguró en 1896 y en la actualidad está entre la cafetería Atalaya y el estanque. Es una columna de mármol que integra termómetros de máxima y mínima, higrómetro y barómetro, también un reloj de sol y un globo terráqueo.

Ahora ya sabemos donde podemos consultar también datos meteorológicos cuando vayamos a dar un paseo, y por la veleta que está en lo alto del Obelisco sabemos de dónde viene el viento, porque a veces no es tan sencillo notarlo... ¿cómo hacerlo?

Seguro que las personas que practican deportes náuticos como la vela, el surf... descifran rápido de donde está soplando... Para el resto hay algunos trucos, que seguro que ya todos hemos usado alguna vez, como ver el movimiento de las nubes o las olas, también hacia dónde se orientan los barcos fondeados en un puerto... La segunda parte después de saber de dónde sopla el viento es orientarse, para saber si sopla del noreste, suroeste... Para eso, creo que ya hemos comentado que el sol nos puede ayudar, ya que siempre sale por la zona del este y se pone por la del oeste, al mediodía marca el sur... A ver si los oyentes se animan a contarnos de donde está soplando hoy el viento sin mirarlo en una aplicación en el móvil, claro...

En cualquier caso, la respuesta a qué tiempo tendremos está en el viento, algo que ya decía Bob Dylan en su famosa canción «The answer, my friend, is blowin' in the wind».