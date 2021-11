Jaime Sánchez:"La afición que tenemos no la tiene nadie"

Nadie tiene una afición como la del Deportivo. Esa es una de las conclusiones que deja el inicio del temporada en Primera Federación. Con la recuperación de parte de la normalidad, los viajes de la afición del Depor se volvieron a hacer habituales. El equipo estuvo respaldado en todos sus desplazamientos y el pasado domingo, fueron más de 1.100 los seguidores del Deportivo en el Cerro del Espino. "La afición que tenemos no la tiene nadie", defendió Jaime Sánchez. El central añadió el apoyo de la gente como una de las recetas del éxito del equipo coruñes en este arranque de liga.

Pero el equipo regresa a su feudo, dónde el apoyo de los suyos es todavía más notable. Riazor vuelve a ver a su equipo casi un mes después. El 30 de octubre, el estadio vivió un Dépor Zamora. Desde entonces, no ha vuelto a rodar el balón. "Con muchas ganas de volver a ver a la afición. Es una alegría poder jugar en este estadio con esta gente y tenemos muchas ganas de volver ya allí".

Mucho que mejorar

Jaime Sánchez entiende que todavía hay margen suficiente para que el equipo siga mejorando semana a semana. "El equipo tiene fuelle de sobra y vamos a dar mucho más. Queremos seguir ganando partidos y seguir siendo líderes porque tenemos equipo para ello", explicó ante los medios de comunicación. 29 puntos de 39 posibles hacen al Dépor líder sólido del campeoanto. El objetivo, es acabar en el primer puesto a final de temporada. Una meta que daría el ascenso directo al fútbol profesional sorteando la habitual lotería de los penaltis. "El equipo quiere ser líder y cambia mucho subir directo a jugártela a un play off donde puede pasar cualquier cosa"

Un gol de mala suerte

El central andaluz lamentó el gol del pasado fin de semana en Majadahonda, que califica como de mala suerte. "Es un balón que va muy fuerte, no coge altura, me pega a mi y entra... es difícil que entre un balón así. Se queda en una anécdota y ya está", confesó el zaguero andaluz. Para Jaime Sánchez, eso sí, fue un alivio que el equipo finalmente ganase y que ese gol en propia no hubiese evitado la victoria coruñesa.