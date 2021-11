Borja Jiménez advierte: "O estamos concentrados o nos llevaremos un hostión"

El Deportivo acabará el mes de noviembre con su regreso a Riazor un mes después. Los de Borja Jiménez reciben al filial del Athletic ( domingo, desde las 16:30h en Carrusel Deportivo Coruña) con la intención de sumar cinco victorias seguidas y mantener su hegemonía en liga. Enfrente, un equipo que está en puestos de descenso y que tiene problemas para anotar gol. Unas cifras de las que no se fía abiertamente el entrenador del Deportivo. Borja Jiménez explica que "nos vamos a enfrentar a un gran rival. Una de las mejores canteras de España y con jugadores internacionales". Advierte además de que el equipo vasco "Tiene jugadores muy desequilibrantes con muy buen golpeo. Olvidémonos de donde están en la clasificación. Va a ser mucho más difícil de lo que se puede pensar. La diferencia es mínima cada jornada y cada semana es una batalla con los ojos ensangrentados", defiende.

Sobre los pobres números del Athletic B, que el curso pasado se quedó a las puertas del ascenso a Segunda, Borja Jiménez explica que "su rendimiento dependerá de las camadas que tengan. Promocionan constantemente jugadores al primer equipo y es normal que el rendimiento no sea siempre el mismo".

Humildad y trabajo

El entrenador del Deportivo asegurá que el halago no debe hacer que el equipo que dirige de lo crea demasiado y espera que no levanten el pie del acelerador. "O estamos concentrados o nos llevaremos un hostión", asegura en rueda de prensa. "Esto hay dos maneras. Haciendo las cosas muy bien te cuesta ganar y eso quiere decir que las diferencias son pequeñas. Que el jugador sepa lo dificil que es ganar, aunque yo no percibo ninguna euforia".

El equipo no ha tocado techo

A pesar de los buenos datos del Deportivo, el míster entiende que todavía está lejos el punto máximo que pueden dar. "El techo que pueda tener el equipo no lo vamos a poder saber. El equipo tiene margen de mejora. Lo bueno es que nosotros tenemos ahora un nivel alto, pero como tú te pares, te empiezan a adelantar. Mi pensamiento de que los equipos se empiezan a ver a partir de marzo es así", asegura en relación al nivel del conjunto que dirige hasta la fecha.