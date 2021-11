Óscar Rosende: "Por mi culpa a mi padre ya no le gusta Dire Straits"

El próximo 10 de diciembre, Óscar Rosende se subirá de nuevo a los escenarios para rendir homenaje a los Dire Straits. Lo hará con nueve músicos y seis técnicos que conforman su nueva banda, Great Strais. Rosende promete sorpresas en el concierto. Las entradas están a la venta en ataquilla.

Gracias por venir con una de tus tantas guitarras...

Es un vicio esto. Se sale del deporte, pero de las guitarras, no.

Vuelves después de dos años.

Sí, dos años después de anunciar el concierto, dos años después de sacarlo a la venta. Fue un 18 de diciembre de 2019, íbamos a tocar un 29 de mayo del año pasado, pero por las razones obvias que todos conocemos lo tuvimos que aplazar en dos ocasiones. Ésta sí, por fin, va a ser la definitiva. Dentro de quince días lo vamos a hacer. Va a ser un concierto que lo voy a grabar para una publicación posterior en DVD. Va a estar genial, va a ser un concierto con mucho cariño. La ventaja es que hemos tenido suficiente tiempo para preparar bien la producción, aportar cosas nuevas y hacerla más. El concierto del próximo día 10 es una disculpa perfecta para comenzar las navidades, para hacer un primer regalo. Animo a todo el mundo a venir poqrue los conciertos son seguros porque las medidas son muy seguras.

Ni un positivo en ningún evento cultural aquí.

Ni uno. Y además lo que vamos a hacer es volver a vivir música en directo. Vamos a sacar las canciones de Dire Straits del cd, del vinilo, a darles vida. Vamos a hacer, en definitiva, que la gente viva una experiencia. Es más que un concierto. Queremos que la gente baile, en las butacas, que cante, con la mascarilla; pero va a ser un concierto inolvidable, el primero de una larga lista de conciertos que están por venir. De aquí al próximo mes y medio tendremos muchas sorpresas.

Ya hay alguna confirmada. Te vas a Valladolid, Alicante... pero habrá más anuncios.

También tenemos Palma de Mallorca, pero habrá más anuncios. Tengo una felicidad terrible de volver a tocar, de hacerlo bajo este nuevo nombre, aunque muchísima gente que está conmigo ya estaba en la anterior banda. La gente nueva también trae energía positiva. Tengo la suerte de haberme rodeado de auténticos musicazos. Y es bueno porque hace que me ponga más las pilas.

El otro día recordábamos en la radio las canciones que nos enloquecían cuando éramos pequeños. ¿Recuerdas aquella sensación con algún tema?

Con todo Dire Straits. Por mi culpa a mi padre ya no le gusta Dire Straits porque empecé a tocar la guitarra por culpa de Dire Straits y en los últimos años ya me preguntaba: ¿No sabes tocar otra cosa? Y yo le decía: La verdad, no. Es la banda sonora de muchísimas vidas, sin necesidad de llegar al nivel de fanatismo como es mi caso, por el amor que le profeso a la música de Dire Straits, que es el motivo por el que toco la guitarra.

Incluso es la banda sonora de mucha gente que no es consciente de ellos

Canciones que no sabemos el título. ¡Anda! ¿Ésta es de Dire Straits? Pues no lo sabía, pero me recuerda a... Es parte de nuestras vidas. Con nuestro granito de arena hacemos que las nuevas generaciones las aprecie en directo, no sólo porque lo escucha a su padre, su abuelo o su hermano mayor en el cd de casa.

El poder del directo...

Claro, porque el espectador interacciona con el músico y el músico con el público. El motivo de un concierto no es para los que estamos tocando. El motivo de un concierto es la gente que viene.

Pero una cosa es hacer una banda tributo y otra pretender clavar a Mark Knopfler.

Mucha gente me pregunta: ¿por qué no haces temas propios? A lo mejor los tengo, pero a lo mejor no tienen la suficiente calidad como para poder enseñarlos. Uno debe saber muy bien lo que cree que se le da mejor o lo que se le da peor. Y esto es lo que menos mal se me da, por ahora. En el concierto habrá sorpresas en el repertorio con alguna canción que nunca ha tocado en directo. Y me he permitido la osadía de modificar alguna canción, ya sea en el arreglo o en la cantidad de músicos.