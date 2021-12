La Copa del Rey: una oportunidad para los no habituales

El Deportivo jugará este miércoles la primera ronda de Copa ante el UCAM Murcia (20:00h, La Condomina) en lo que será una oportunidad para que los no habituales generen dudas al entrenador de cara a la liga. Borja Jiménez ya aseguró este fin de semana que en Murcia dará minutos a aquellos jugadores que están entrenando bien y que no están teniendo presencia en la competición de la regularidad. La opción de dejarse ver en Copa llega, además, tras un partido gris del Deportivo que no pasó del empate en Riazor ante el Bilbao Athletic. Una buena actuación de alguno de los jugadores hará que Borja Jiménez pueda introducir cambios en A Malata.

Tres demarcaciones en el aire

Con el paso de las jornadas, Borja Jiménez ha ido dejando claro que varios de sus jugadores son titulares indiscutibles: Mackay, Lapeña, Jaime, Miku o Juergen Elitim están en sus alineaciones. Con el paso de las semanas, Víctor García también ha cerrado el debate en el lateral derecho. Sin embargo, hay otros puestos que podrían cambiar con una buena actuación en Copa.

El lateral izquierdo, con Héctor Hernández como dueño indiscutible de ese costado, tendrá una prueba exigente a su hegemonía en el lateral con Diego Aguirre. El ex del Numancia será titular en Murcia y un buen papel del jugador podría poner en duda al entrenador en Ferrol. Héctor, que no fue titular en Majadahonda tras una semana afectado por un fuerte catarro, volvió al once en Riazor, aunque no tuvo demasiada participación en las jugadas de ataque. Sin embargo, el espléndido año que está teniendo el lateral, uno de los jugadores más queridos de la caseta, es un punto a su favor para continuar en el equipo inicial.

Otro de los puestos en duda está en el centro del campo. En Murcia se verá de inicio a Rafa de Vicente, uno de los jugadores importantes en la antigua Segunda B, que con la presencia de Bergantiños y de Villares en el medio, no ha tenido demasiados minutos. La opción de verle junto a Calavera, que jugó sólo 35 minutos en toda la liga durante dos partidos, es otro de los puntos de atención del duelo. Un centro del campo con otras características podría salir del duelo de Murcia.

Las bandas serán el tercer punto de atención del partido del miércoles. Si el domingo, Borja Jiménez apostó por un juego sin bandas en Riazor; la idea ante el UCAM es apostar por especialistas en esa demarcación. Jugadores como Doncel, William de Camargo o Peke, que no ha podido debutar con el primer equipo, buscarán convencer al entrenador de que al Dépor le vendrá bien el fútbol de los menos habituales.

En la delantera, por último, todo apunta a que Noel tendrá minutos desde el inicio. El jugador de Silleda jugará en el lugar de Miku, aunque la titularidad del venezolano no parece que corra peligro. Pablo Brea, Benito, Trigueros, Granero, Trilli o Mario Soriano son otros de los menos habituales que se podrán ver en el duelo de Copa ante el UCAM.

Cambio de horarios de entrenamientos

El viaje a Murcia obligará al Deportivo a modificar sus planes de entrenamiento semanales. El equipo, que ya trabajó este lunes en Abegondo, repetirá sesión de trabajo el martes en la ciudad deportiva antes de iniciar viaje a la Región de Murcia. La plantilla regresará el jueves a Galicia y trabajará ese mismo día y el viernes en el estadio de Riazor en sesión vespertina desde las 19:00h. Adapta así el horario de sus entrenos a la hora del partido del sábado en A Malata.