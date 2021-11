Cuatro muertos, dos de ellos niños, en el incendio en un edificio del centro de Barcelona

Un incendio en un edificio de la plaza de Tetuán de Barcelona se ha cobrado la vida a primera hora de este martes de cuatro personas, dos de ellas son niños menores de edad. Se trata de un bebé y de un niño de tres años, además de dos adultos.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona confirman a la SER que el fuego, iniciado a las 6 de la mañana, ha afectado a un local del edificio, una antigua sede de un banco ocupada por ocho personas. Al lugar del incendio, que ya está apagado, se han desplazado ocho unidades de los bomberos de Barcelona. Según ha informado el jefe del operativo de los bomberos, cuando han entrado al interior del local han encontrado a las cuatro víctimas mortales inconscientes por la inhalación de humo y no han podido hacer nada ya para salvar sus vidas. Las otras cuatro personas estaban atrapadas o confinadas en un patio y han necesitado ayuda de oxígeno. En el interior, los bomberos, también han encontrado ropa, mantas y colchones.

Segons el cap del servei, han rebut un avís a les 6h que sortien flames de l'antic seu del banc Evo. Quan han arribat han rescatat 4 persones atrapades al pati. Dins, han trobat 4 persones inconscients, que han acabat morint per inhalació de fum.

Los Mossos d'Esquadra investigan el origen del fuego puesto que los bomberos no han encontrado ningún indicio claro del inicio de las llamas.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. La alcaldesa ha explicado que "era una vivienda en precario", porque no era un espacio para vivir al tratarse de una antigua oficina bancaria, y no ha dado detalles de si les habían ofrecido un piso de emergencia. Ha añadido que no era un tipo de familia que pidiera ayuda a la administración, aunque los servicios sociales del ayuntamiento habían contactado con ellos. El conseller Elena ha lamentado la tragedia y ha explicado que, de momento, todas las hipótesis están abiertas porque la policía científica aún no ha entrado al interor de la antigua sucursal para indagar las causas del incendio.