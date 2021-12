El Dépor viaja a Murcia con la segunda unidad

El Deportivo encara su debut en la Copa con un doble objetivo: avanzar en la competición para activar a los que han disputado menos minutos y que puede servir dar descanso a los jugadores más castigados. La lista de convocados deja en casa a Victor García, Héctor, Lapeña, Jaime, Villares, Juergen y Miku. "Tenemos una plantilla muy amplia con muchos y buenos jugadores y es el momento de que demuestren que son jugadores de garantías y lo pueden hacer fenomenal" afirmó Borja Jiménez tras el entrenamiento de esta mañana. El entrenador ha confirmado la presencia en el once titular de Trilli. "Tenemos muchas expectativas en él, ante el Celta lo hizo fenomenal y tiene mucho futuro".

Al Deportivo le espera un rival, UCAM Murcia, que ha empezado titubeante la temporada. Los murcianos bordean los puestos de descenso y acaban de cambiar de técnico, dándole la batuta del equipo a Salva Ballesta. Borja Jiménez ha advertido del peligro de un equipo que tiene el factor campo a favor y que "han empezado mal pero que tiene jugadores de nivel y que incluso pensamos en incorporar durante el verano".

Los blanquiazules, tras el compromiso de Copa, afrontarán el choque de liga ante el Racing de Ferrol con 24 horas menos de descanso que los departamentales. Un detalle sobre el que no quiso ahondar el técnico blanquiazul. "Quien ha puesto los horarios tendrá sus motivos pero tenemos un día menos de preparación. No me gusta quejarme y vamos a aforntar este partido con las máximas garantías y luego el derbi en Ferrol. Nuestra gente tiene muchas ganas" advirtió el míster.