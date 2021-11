Ayuso: "Hay que gobernar para todo el mundo, pero especialmente para quienes cooperan con el gobierno"

“Hay que gobernar para todo el mundo, pero especialmente para quienes cooperan con un Gobierno que quiere seguir adelante”. Así ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los acuerdos alcanzados con Vox en materia presupuestaria. La líder del Ejecutivo regional ha asegurado que, además del acuerdo, su Gobierno está dispuesto a discutir otras leyes como las referentes al colectivo LGTBI.

"Hay muchas cosas que seguiremos tratando entre ambos. No se trata de que no me bloqueen los presupuestos. Por eso vamos a seguir buscando el entendimiento con Vox, para que se vean representados los votantes de esta formación", ha declarado la presidenta.

Ayuso se ha mostrado partidaria de las negociaciones con la formación de ultraderecha, y aunque no ha anunciado por el momento modificaciones, sí ha aclarado ciertos temas que querría negociar con Vox.

"Yo siempre he estado en contra de la inversión de la carga de la prueba, en un estado de derecho tiene que ser al contrario. También en aquellos aspectos en los que haya alguna imposición de cualquier política encaminada a defender derechos LGTBI desde la imposición en la educación. Queremos que las familias y la comunidad educativa y profesores sientan que no se politiza nada", ha insistido.

La aprobación de los trece puntos sugeridos por Vox ha supuesto solo un inicio de negociaciones entre ambas formaciones autonómicas, tal como ha reconocido la presidenta de la Comunidad. Aunque todavía queda mucho por delante, según la presidenta, el Ejecutivo regional queda abierto a las negociaciones en diversas materias con Vox.

"Yo no solo necesito cuatro abstenciones", ha insistido la presidenta de Madrid, que ha reconocido su interés en dirimir futuras leyes y cuestiones con la formación de ultraderecha para "intentar llegar a todos los madrileños, de izquierda a derecha".