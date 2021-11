"Es un acto terrorista": Los vehículos de un concejal de IU aparecen calcinados

Los vehículos de Juan Balado, portavoz de Izquierda Unida (IU) en Pezuela de Las Torres (Madrid) han amanecido completamente calcinados este martes. Ambos coches, ubicados a escasos metros de la vivienda familiar del político, han quedado destrozados. Desde la formación han asegurado en un comunicado que "se trata de otro capítulo más en la escalada de odio que sufren los tres concejales de IU en el pueblo".

El propio Balado ha asegurado a través del documento remitido por la formación que no es la primera vez que es víctima de ataques. "He puesto una denuncia por insultos que he recibido en mi casa por parte de personas que, en coche o moto, han pasado por delante llamándome 'rojo hijo de puta', entre otras cosas", asegura el concejal.

El discurso del odio da estos terribles frutos.



Los vehículos de un concejal de IU han aparecido calcinados tras un atentado derechista.



Mandamos toda nuestra solidaridad y fuerte condena por lo sucedido. Los demócratas vamos a continuar trabajando pese a quien le pese. pic.twitter.com/hXz3nvbR9S — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) November 30, 2021

En Pezuela, un municipio que cuenta con 900 vecinos, la situación es cada vez más tensa, según recoge el comunicado de IU. "Los ediles han denunciado en los juzgados irregularidades como la convocatoria de plenos sin razón objetiva, problemas para acceder a la documentación o directamente negarles la misma".

El coordinador de la formación en Madrid, Álvaro Aguilera, ha asegurado que se trata de "un acto terrorista que se suma a la escalada de violencia que se está viviendo en el resurgir de los grupos de ultraderecha".

El propio Aguilera ha afirmado que IU ha pedido "una reunión urgente con la delegada de Gobierno para poner fin a este tipo de atentados contra la actividad y pensamientos políticos". El coordinador ha instado también al resto de fuerzas a condenar este suceso.