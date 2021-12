Diecisiete minutos con la portería a cero, con paradones de su portero, el mejor del equipo, y con aplausos en el Estadio de Riazor en cada acción de la resistencia, fue el tiempo que aguantó el Victoria, de Preferente, ante el Villarreal, de 'Champions', que acabó cumpliendo la lógica y goleando (0-8).



El salto de LaLiga Santander a la hoy sexta categoría del fútbol nacional es enorme y por eso las 'Cebras' se tomaron el partido con el 'submarino amarillo' para disfrutar de un día histórico, en el que el resultado era lo de menos.



El escenario, además, beneficiaba a los de Unai Emery, el campo de Riazor, un estadio de primer nivel, nada que ver con el de A Grela, donde el Victoria, en superficie artificial, eliminó al Hernani en la previa para esta cita que quedará para siempre en el recuerdo del modesto equipo gallego, referente del fútbol base, con 78 años de vida y vivero de futbolistas como Amancio Amaro o Lucas Pérez.



El Villarreal formó con un once de garantías para no dar opción a la campanada. Jano, el portero que había protagonizado el pase del Victoria a la Copa al detener un penalti y que ejerce de técnico en la Universidad, se exhibió en el primer cuarto de hora. Con palomitas respondió a un cabezazo de Alcácer y otro de Raba, este a centro de Pervis Estupiñán.



No pudo el guardameta del equipo coruñés con Alberto Moreno. El ex del Liverpool trazó la pared con Paco Alcácer y picó el balón ante el portero para acabar con la resistencia local a los 17 minutos. Cinco después, repitió con un disparo ajustado desde la frontal.



La cuenta del Villarreal se fue a los cuatro de ventaja antes del descanso con un remate de cabeza de Mandi en un córner y otro de Alcácer tras cobrar un error de Pipo.



El descanso no aplacó a los de Emery. Un poste evitó el tercero de Alberto Moreno y Mandi mandó arriba el rechazo con toda la portería para él.



No perdonó Chukwueze después de una finta de Raba y ampliaron la recta, ya en el tramo final, Gerard Moreno en un saque de esquina, Dia y Iosifov.



El partido de Copa coincidió, además, con el Memorial Moncho Rivera, un encuentro benéfico que impulsa la empresa Hijos de Rivera y que recaudó 37.000 euros para la Cocina Económica de La Coruña.