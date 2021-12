El secretario general del PP, Teodoro García Egea, visita Castellón el próximo jueves 2 de diciembre

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, visitará la ciudad de Castellón el próximo jueves, 2 de diciembre. La visita servirá para mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes, así como para inaugurar oficialmente la nueva Oficina Ciudadana del Partido Popular de la capital de la Plana, que abre sus puertas en la calle Gobernador, 2, citas en las que estará acompañado por la presidenta del PP de la capital de la Plana, Begoña Carrasco.

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha asegurado que la visita supone un "espaldarazo de la dirección nacional del PP al proceso de renovación que nuestra organización ha emprendido en los 135 municipios. Somos la alternativa que necesitan los castellonenses y estamos volcados en atender sus demandas, ante una izquierda que está centrada en proteger sus sillones y dividir a los ciudadanos, pero no en generarles más empleo y oportunidades".

En este sentido, Barrachina ha lamentado que los gobiernos de PSOE, Compromís y Podemos "den la espalda a problemas como los cerca de 42.000 parados que arrastra esta provincia, y que ya son estructurales; o el aumento de la cesta de la compra, que está en niveles estructurales y lo único que hace es empobrecer cada vez más a las familias, con casi uno de cada cinco castellonenses en riesgo de situación de pobreza y exclusión social, según acaba de dar a conocer Cáritas". "Mientras los tripartitos siguen en sus líos, el sector azulejero está ahogado y pone en riesgo 25.000 familias, o los agricultores están abandonados a su suerte frente a plagas como la del cotonet", ha incidido, recordando el "castigo" que suponen para la ciudad de Castellón los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez del año 2022 y los de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig. "Son más de lo mismo, promesas... y humo", subraya, y recuerda que "el PP ha presentado 27 enmiendas a las cuentas por valor de 442 millones de euros".

Por su parte, la presidenta del PP de Castellón de la Plana ha subrayado "la urgencia" con la que los castellonenses "necesitan un cambio en las políticas y en el gobierno municipal. Estamos armando una alternativa fuerte y necesaria, que sirva de escudo a los atropellos de un gobierno que está dividido y que pone a los castellonenses a la cola de sus prioridades", ha declarado Begoña Carrasco.

"PSOE, Compromís y Podemos están más divididos que nunca. No ven, no escuchan y no sienten los problemas de los castellonenses, y han terminado convirtiéndose en una carga a la difícil situación por la que ya atraviesan, con decretazos que van en contra del sentir de los vecinos. A todos ellos estamos aquí para decirles que hay proyecto, hay personas y hay ilusión por devolver Castellón a los castellonenses", ha concluido.