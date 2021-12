La España vaciada habla desde Tierra de Campos

La despoblación y sus efectos en el conjunto de Castilla y León constituyen el principal problema de esta comunidad desde hace décadas. La falta de oportunidades laborales en el entorno rural ha ido consolidando un éxodo masivo cuyos antecedentes se remontan a los años 60 del pasado siglo. Los jóvenes nacidos en los pueblos más pequeños han crecido acompañados por la idea de "salir del pueblo" para desarrollarse personal y profesionalmente y muchos de ellos llegado el momento no han hecho sino cumplir con esta convicción.

La necesidad de frenar la sangría poblacional que padecen los entornos rurales es evidente. Resulta estratégico para un país no concentrar a toda su población en grandes ciudades y disponer por tanto de una distribución racional de los ciudadanos por el territorio. La capacidad de atracción de los grandes núcleos de población ha ido reduciendo, en ocasiones de forma extrema, la presencia de habitantes en pueblos en los que a día de hoy no reside más que un pequeño grupo de personas.

Los habitantes en este caso de la zona rural de Valladolid no quieren perder el tren del futuro y por ello reclaman los servicios y recursos necesarios que permitan poner en valor todo su potencial agroalimentario, cultural, enoturístico o patrimonial. No puede demorarse más el acceso de calidad a la red. No parece razonable que aún haya zonas de difícil cobertura en las que resulta imposible, entre otras cosas, establecer un negocio por esta carencia. Además, es preciso incrementar la apuesta por la transformación de la materia prima que se obtiene en la zona rural en productos elaborados aquí por dos motivos fundamentales que tienen que ver con el beneficio económico, imprescindible a la hora de fijar población y con los principios de sostenibilidad que figuran en los grandes objetivos recogidos por todas las administraciones.

El día 17 de diciembre a partir de las 10,00h, la España vaciada habla desde la localidad de Mayorga (Valladolid) para identificar oportunidades que ayuden a revertir la actual situación.

