Feijóo cree que Inés Rey "da la razón" a los que "no ponen mujeres" al no acudir al Círculo de Montevideo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él no decide los relatores que conforman las reuniones plenarias del Círculo de Montevideo y ha considerado que, con su ausencia, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, da "la razón" a los que "no ponen mujeres" en la programación.

Feijóo se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la decisión de la regidora herculina de no acudir a la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en Santiago de Compostela al tener solo a una mujer como relatora.

Al respecto, el máximo mandatario autonómico ha sostenido que esta entidad "no depende de la Xunta". "Yo no pongo relatores, ni los escojo ni tengo posibilidad de decirle al círculo que ponga a más o menos mujeres", ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, Feijóo ha explicado que se trata de un círculo que lleva funcionando desde "hace años". "Evidentemente, además, si no vienen mujeres, habrá menos mujeres. Le estamos dando la razón a los que no ponen mujeres porque si invitamos a mujeres que no quieren venir, al final habrá menos mujeres siempre", ha expresado.

Además, ha asegurado que trasladó al círculo la carta de la regidora. "No le oculto que causó bastante sorpresa", ha apuntado.