Carla Antonelli: "Los discursos de odio se han potenciado desde partidos políticos en instituciones públicas"

¿Cuál es la realidad del colectivo LGTBI en este momento?

Es una estrella con muchos picos. Son momentos de avances, indudablemente, desde los años 70 y 80, eso lo sabe todo el mundo; pero también son momentos de involución ya que las agresiones por LGTBIfobia han aumentado, los discursos de odio se han potenciado incluso desde partidos políticos en instituciones públicas y por lo tanto, al final, tiene la misma culpa quien incita al odio como quien lo ejecuta y nos mata y nos muele a palos una noche, como a Samuel.

Samuel Luiz, asesinado la noche del 3 de julio de 2021 en A Coruña al grito de maricón...

Y las barbaridades que se tuvieron que escuchar, cosas tan absurdas como que no podía ser por homofobia porque no se conocían personalmente, como si a las personas LGTBI por la calle cuando nos insultan, apedrean, etc., nos tuviera que conocer cuando si nos ven por la calle y nos insultan, apedrean, no nos conocen es que nos identifican como colectivo por alguna razón; o porque no había salido del armario en su casa, cuando algunas ni salen.

Con todo lo luchado, ¿te da la sensación de que se están dando pasos atrás?

Me da la sensación de que hay un de involución, pero no hemos llegado hasta aquí para dar pasos atrás, no pudieron hace cuarenta y tantos años, ahora tampoco van a poder. Este momento social es el caldo de cultivo perfecto para decir lo que mucha gente en situaciones límites quiere escuchar y que se inicia con la crisis económica, un momento en el que la mayor meta es llegar a fin de mes. La historia ha sido cíclica y en los momentos de catarsis social, de paro, ect, siempre han aparecido los mismos. A nadie se le pasaría por la cabeza que en los momentos en plena burbuja económica hubiesen tenido cabida en los parlamentos las fuerzas de extrema derecha, yo misma creí que nunca jamás en este país iba a tener cabida, y la están teniendo.

La señora Ayuso dice que nos viene a descolectivizar, que nuestro horizonte está en su famosa libertad, la libertad de no cumplir la ley LGTBI, ahora van a derogar acuerdos que ellos mismos aprobaron.

Frente a todo esto, pedagogía, información contra la desinformación, tolerancia con la diferencia, eso es lo importante, la conciencia de que todos tenemos un espacio en esta sociedad, porque a lo largo de la historia los colectivos señalizados, perseguidos, incluso exterminados, son los mismos. Ahora estamos viendo aporafobia con los sin techo, el ser humano siempre busca chivos expiatorios en los que descargar su furia.

En muchos institutos se están formando grupos de apoyo y defensa al colectivo, grupos de educación en la diversidad, que están siendo boicoteados en ocasiones; ¿Qué les dirías a esos grupos y, tú que lo has sufrido y lo sufres, a una persona que está siendo víctima de LGTBIfobia?

Que para adelante siempre, que se acabó el bajar la mirada, que ya está bien de pedir perdón. Pero de ahí emana una pregunta, a quién le puede molestar que niños y niñas sean educadas en el respeto y la igualdad? Que es al final a quien le importa y lo obstaculiza son los chiringuitos que se han perpetuado poniéndole la bota encima a los demás. Se trata de una palabra que debe estar en mayúscula y con letreros luminosos, respeto

Para finalizar, con la mirada puesta en el futuro, ¿cómo lo ves?

Lo quiero ver con luz, porque si no lo vemos así apaga y vámonos, porque muchas personas en este país hemos sobrevivido fue a través de la resiliencia, de construir puentes, el futuro es nuestro, el de las nuevas generaciones del presente, el futuro es hoy.

El Palacio de la Ópera de A Coruña acoge un debate organizado por Les Coruña y el Observatorio galego contra la discriminación sexual e identidade de xenero. Un espacio para la reflexión sobre el estado del movimiento LGTBI en la actualidad que contará con históricas activistas como Sara Romero, Andrea Nunes, o Carla Anotnelli, la primera mujer trans diputada en España.