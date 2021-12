Ayuso llama "héroe" a Juan Carlos I y pide "generosidad" para el rey emérito

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este viernes un acto en la Puerta del Sol por el Día de la Constitución en el que no han faltado los ataques al Gobierno: ha acusado a la coalición PSOE-Unidas Podemos de hacer una labor de "carcoma de las instituciones", de "expulsar a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras", de "pactar con los que quieren destruir España", de "polarizar artificial y constantemente a la sociedad", de "inventar agravios", de "atacar a la independencia judicial y a la dignidad de jueces y magistrados" y faltar "respeto al rey".

Precisamente la presidenta madrileña ha hecho una encendida defensa de la figura del rey emérito Juan Carlos I, al que ha llamado "héroe" y para el que ha pedido "al menos un poco de la generosidad", la misma, ha dicho, "que él siempre nos demostró".

"Me he dejado a dos héroes, a los dos principales, a quienes les debemos el

impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución: el rey don Juan Carlos y la Reina doña Sofía, que hoy son magníficamente representados en su majestad Felipe VI. La corona ha sido principal defensor y garantía de nuestra Democracia. Uno de los muchos valores que tiene nuestra Constitución de 1978, que hacen de ella algo excepcional, es que el Rey no intervino en ella, sino que dejó hacer a los constituyentes y aceptó el texto que consensuaron los partidos elegidos democráticamente, y luego ratificado en abrumadora mayoría por el pueblo español. Desde aquí, mi agradecimiento a los reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró".

Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado tiene abiertas tres investigaciones al rey emérito (AVE a La Meca, uso de tarjetas a cargo de un empresario mexicano y la cuenta en la isla de Jersey). Juan Carlos I se marchó de España en agosto de 2020, coincidiendo con las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre sus supuestos fondos en paraísos fiscales.

Al acto presidido por Díaz Ayuso en la Puerta del Sol no han asistido ni el líder del PP, Pablo Casado, ni el secretario general del partido, Teodoro García Egea.