La Generalitat asegura que el ciberataque a sus servicios de información fue "planificado y contratado"

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha considerado este sábado que el ciberataque que sufrió la Generalitat el viernes fue "absolutamente planificado y contratado", y no impulsado por aficionados, por lo que investigarán la autoría y las motivaciones. Ha asegurado que el Govern está investigando la autoría del ciberataque que sufrió el sistema de información de la Generalitat, que ya está controlado y los servicios están restablecidos.

En una entrevista del 3/24 recogida por Europa Press, ha explicado que no se ha producido ningún robo de datos ni se ha pedido un rescate: "No era de esta tipología, era un ataque de denegación de servicio, para impedir que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de información".

La Agencia de Ciberseguridad de la Generalitat consiguió recuperar en solo tres horas la totalidad de las más de 2.000 aplicaciones afectadas, y este sábado ya está "todo controlado" y en situación de normalidad.

El ciberataque del viernes fue cuatro veces más grave que el sufrido por la Generalitat durante el 9N de 2014, pero la rápida respuesta fue posible gracias a la activación de las contramedidas necesarias para mitigarlo, ha informado el Govern este sábado en un comunicado.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este sábado, ha asegurado que este ataque informático, "el incidente más grande este año", afectó a "todo el nudo de telecomunicaciones" y a unas 2.000 aplicaciones de la Generalitat. Se produjo en dos olas: la primera se detectó a las 18.55 mediante los sistemas de monitorización existentes, y cuando ya se estaban recuperando los sistemas se produjo una segunda ola, pero a las 22.30 ya se habían recuperado todos los servicios y aplicaciones.

Aunque ha evitado pronunciarse acerca de la motivación detrás del ataque, ha recordado que "no es gratuito" y que este tipo de actuaciones siempre persiguen un objetivo, y que el Govern trabaja para llegar al fondo de la cuestión. Para Puigneró, "no será sencillo" encontrar el origen y los autores del ataque, porque asegura que fue ejecutado por profesionales y no por aficionados.