Las librerías de Madrid se quedan sin ejemplares de Almudena Grandes

La mayoría de librerías de Madrid tienen desde el sábado pasado un rincón dedicado a Almudena Grandes. Algunas lo destacan en el escaparate, otras entre sus numerosas estanterías. La recuerdan mediante una fotografía o resaltando una de sus frases célebres, pero no pueden acompañar estos altares improvisados con sus obras. No lo hacen porque no pueden. Muchos de estos establecimientos han agotado sus reservas de libros de la escritora madrileña. No tienen ni un solo ejemplar o les quedan muy pocos. Una semana después de su despedida, los habitantes de la ciudad que Grandes llevó por bandera, le rinden su particular homenaje con "un boom" de ventas.

La Casa del Libro, unas de las librerías más grandes del corazón de Madrid, lucía esta semana sus últimos dos ejemplares. "Nos hemos quedado sin nada", confirmaba una de las trabajadoras. Este establecimiento, según aseguran, siempre tiene un espacio destacado para la escritora. Ahora, sin embargo, los únicos representantes de Grandes en el local son dos libros del mismo título, Los pacientes del doctor García. Hace unas semanas había más repertorio, sobre todo, de La madre de Frankenstein, su obra más reciente, publicada en febrero de 2020, y que cierra los cinco títulos de la serie Episodios de una Guerra Interminable.

De grandes a pequeñas

Los grandes establecimientos han acusado un incremento de las ventas y los pequeños también. Es el caso de las librerías Gaztambide. Está regentada por Cristóbal González, un veterano librero que confiesa "la profunda tristeza" que le ha producido la pérdida de la escritora. González, que tiene dos locales en Madrid, cerca uno del otro, en el barrio de Argüelles, asegura que "siempre" tiene ejemplares de Almudena Grandes, porque es una autora "muy querida". "Ella siempre ha venido aquí, incluso con su hija. Es como de la familia", relata González. No obstante, ahora su fondo de publicaciones se ha reducido considerablemente. El librero ha notado que "a raíz de su muerte, la gente se está interesando más. Hoy, por ejemplo, he vendido uno de Inés y la alegría y otro de Malena es un nombre de tango". Ambas obras, por ejemplo, llevan años a la venta, la primera es de 2010 y la segunda de 1994.

Un hombre mira el homenaje de Almudena Grandes en la librería Gaztambide. / M.M.

A pocos metros de Gaztambide, a solo cinco minutos a pie, está la librería Alberti. Uno de sus empleados, Iñaki Lucía, ratifica el interés creciente del público que visita su local. "Ha habido un repunte. Nosotros hemos hecho un escaparate en su honor y solo nos quedan esos libros", señala. En total, hay seis. Tanto González como Lucía coinciden en que el público que ha adquirido ejemplares esta última semana tiene un perfil variado. Algunos son fieles lectores que quieren conseguir algún texto que aún no tienen. Otros se animan a conocerla por primera vez. "Hay gente que la seguía en artículos de prensa, que no había leído las novelas y ahora siente que tiene una deuda con la obra literaria de ella". Algunos clientes, lectores habituales, ahora se llevan ejemplares para regalar, para descubrir a otros la escritura de la madrileña, añaden.

El gremio de libreros de Madrid confirma esta falta de stock en las tiendas. Pablo Bonet, el secretario de la agrupación, afirma que normalmente cuando muere algún autor, esto suele pasar, aunque resalta que, en el caso de Almudena, "todavía no nos hacemos una idea de la magnitud de su pérdida". Todavía, según asevera, no pueden calcular en datos el impacto económico, pero auguran que será destacable. Bonet también recuerda que se está agotando Completamente viernes, el poemario que Luis García Montero dedicó a Almudena y al amor entre ambos. Precisamente él leyó uno de esos versos en su funeral, un hecho que ha levantado la curiosidad de los lectores.

El escaparate de la librería Alberti. / M.M.

Ahora la esperanza de todos los libreros es que lleguen nuevos ejemplares lo antes posible. Bonet asegura que se han puesto en contacto con Tusquets, la editorial de Grandes, para encargar más publicaciones. Fuentes de este grupo confirman que ya han encargado la reimpresión de esos títulos para reponerlos "lo antes posible" y confiesan que "están abrumados" porque "nunca" les había pasado esto. Y, a pesar de que hay problemas de desabastecimiento de papel a nivel mundial, desde Tusquets lanzan un mensaje de tranquilidad e insisten que en su caso no creen que haya problema para garantizar las reposiciones necesarias. En la región hay unas 200 librerías y esa cifra se eleva a 800 en el caso de papelería que también venden productos literarios.

No solo en tiendas físicas

Este creciente interés por el legado de Almudena no solo ha explotado en tiendas físicas, también lo ha hecho en otros sistemas de consumo literario. En Amazon, por ejemplo, se pueden adquirir la mayoría de sus obras y algunas de ellas, como El lector de Julio Verne, publicado en 2014, se ha colado en mitad de la table de los cincuenta libros más vendidos de la plataforma, mientras que El corazón helado está entre los más deseados. De hecho, Tusquets afirma que de ese título se han vendido más de medio millón de ejemplares desde su lanzamiento en 2007.

Los lectores que prefieran no comprar tampoco lo van a tener fácil. Al menos aquellos que los busquen en formato electrónico. Las bibliotecas públicas de Madrid han anunciado que los e-books de algunos de la veintena de publicaciones de Almudena Grandes ya no pueden reservarse hasta enero o febrero. La madre de Frankenstein, El lector de Julio Verne, Las edades de Lulú o El corazón helado son ejemplos de ello. "No hay reservas disponibles", es el mensaje que reza si se busca estos títulos en la web del servicio público.