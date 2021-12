"Si tanto te gustan, llévatelos a tu casa" y Emilia acogió a los extranjeros no acompañados

Emilia tiene 69 años, vive en el barrio de Hortaleza, en Madrid, muy cerca del centro de menores extranjeros no acompañados. En su casa tienen acogida a una joven de 19 años, procedente de Haití, que salió del centro y no tenía adonde ir. Emilia ha acogido en su casa ya a ocho jóvenes que han cumplido la mayoría de edad, han dejado de estar tutelados por la Comunidad de Madrid y “los dejaban en la calle”.

"Nosotros les conocíamos de estar por el parque con ellos y decidimos crear Somos Acogida porque cuando Fiscalía decreta que son mayores de edad y los centros no encuentran recursos los dejan en la calle", cuenta Emilia, que por teléfono confiesa que una vez le dijeron aquello de: "si tanto te gustan, pues llévatelos a tu casa" y sí, se los llevó a su casa, les dio un techo y comida.

"Son chicos con futuro y encantadores" y cuando se les da una oportunidad "vaya si responden, responden muy bien". Emilia cuenta que uno de los jóvenes que acogieron hace unos meses se ha independizado esta semana. "Este chico trabaja, estudia y juega al fútbol. Se ha ido cerca para poder venir a comer de vez en cuando como hacen nuestros hijos".

Emilia comenzó dando cobijo a algunos de estos jóvenes extranjeros, que salían de los centros y que no tenían más remedio que dormir en la calle. Acto seguido decidió fundar la asociación Somos Acogida, una organización humilde, con pocos recursos y que no recibe ayudas de la Comunidad de Madrid por tener menos de dos años de vida.

Emilia con jóvenes extranjeros ex-tutelados, acogidos por Somos Acogida / FOTO CEDIDA

"Estamos haciendo el trabajo que la Comunidad de Madrid no hace", señala Emilia, que pide que al menos la administración les ayude a realizar esta tarea. "No se les trata bien, no se piensa para nada en ellos, no hay recursos para estos chicos".

Madrid no consigue aportar las suficientes alternativas habitacionales para los jóvenes extranjeros no acompañados sin recursos. Emilia sostiene que "no hay plazas suficientes en los centros de mayores" y como no puede meter a todos en su casa, habilitó, con la ayuda de sus vecinos, una casa en su pueblo de Toledo para ellos. "Presentamos el proyecto al ayuntamiento y una pareja nos cedió una casa de 180 metros cuadrados con ocho plazas para llevarnos allí a los chicos".

Con la ayuda de los vecinos, entre todos consiguieron habilitar la casa: "El pueblo ha arreglado esa casa, los electricistas, los obreros y los vecinos han amueblado esa casa. Con la ayuda del pueblo vamos manteniendo a los chicos". La casa la llamaron La Casa de la Solidaridad.

Una auditoría a los centros de menores extranjeros no acompañados

Esta semana Partido Popular y Vox han firmado su acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. En el punto cuatro de ese acuerdo aparece una medida que se basa en realizar una auditoría de los costes de los centros de menores no acompañados, una medida que costará 50.000 euros de las arcas públicas. Aún así, la ultraderecha insiste en que quiere cerrar estos centros y que estos menores vuelvan a sus países.

Emilia no da crédito ante el discurso de odio de la ultraderecha: "No tengo palabras para calificar tanto odio, me parece una vergüenza y una indignidad" y anima a los que extienden este mensaje a que conozcan a estos chicos y chicas: "son iguales que nosotros y que nuestros hijos".