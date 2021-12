Mackay : "No creo que haya una mano negra"

Ian Mackay es el candado del Deportivo. En las 15 jornadas disputadas, en diez ocasiones ha dejado su portería a cero. La suya no es una posición cómoda, pese a ser el portero del equipo líder. Los rivales llegan poco pero cuando lo hacen, suelen obligarle a realizar grandes intervenciones, algo que le obliga a mantenerse especialmente en alerta. Poco trabajo pero de alta exigencia. No hay resumen de un partido que no deje alguna intervención clave para sumar puntos.

El sábado, en un partido donde el Dépor no mostró su mejor cara, Mackay de nuevo evitó tener que recoger el balón en la red. Fue un partido especial para el meta del Dépor, ya que "nunca había vuelto a A Malata". En su recibimiento "hubo de todo: aplausos, pitos... Estuve centrado en el partido y conseguimos un punto que al final de la jornada ha sido bueno" valoró el portero sobre un choque no exento de polémica. Sobre todo en una acción: la señalización de un penalti (que Dani Nieto envió al larguero) y la posterior anulación de un gol tras recoger Palafoz el rechace. "Yo no veo penalti en ningún momento y luego estoy intentando levantarme ... es una falta que si no se pita no pasa nada" manifestó el arquero.

En Ferrol hubo otra demostración de que la afición del Dépor es de otra categoría, algo que quiso agradecer el meta blanquiazul. "La afición del Deportivo es la hostia, llegar a A Malata y ver esto... con el precio de las entradas siempre se intenta hacer caja porque saben que viajan mucho y siempre están ahí. Solo tengo palabras de agradecimiento".

En el vestuario del Deportivo ha empezado a extenderse un hilo de desconfianza luego de los últimos arbitrajes. Los claros penaltis no pitados ante el Athletic B y el señalado ante el Racing han molestado incluso a jugadores tan serenos como Álex Bergantiños. El capitán, al término del partido, se preguntaba por los motivos de designar un árbitro de Santander cuando el Racing es el principal rival del Deportivo en la cabeza de la tabla. "Yo no me había dado cuenta que era de Santander-explicó Mackay-no creo que haya esa maldad. Es cierto que es un poco extraño que pisemos tanto el área y no tengamos un penalti a favor, pero no creo que haya ninguna mano negra"

En lo futbolístico, el equipo ha completado dos partidos en los que ha estado espeso de ideas. Sólido en la defensa, atascado en ataque. Una circunstancia que no enciende las alarmas en la caseta. "Contra el Bilbao Athletic creamos pero no materializamos, contra el Racing no estuvimos bien. No hay que volverse loco, confío en el equipo. Hay que corregir lo errores y fortalecer lo que estamos haciendo bien".

El equipo se centra ahora aen acabar por todo lo alto 2021. Quedan dos partidos de Liga y uno de Copa pàra despedir el año. La Primera RFEF se despide este domingo con la visita del filial del Valladolid. Un equipo que viene de batir al racing de Santander en esta jhornada. "Aquí cualquiera gana a cualquiera. Vendrán con la moral muy alta luego de golear al Racing" avisa Mackay. Será un partido donde Borja Jiménez se verá obligado a cambiar sus planes. Dos habituales en la defensa, Lapeña y Víctor García, no podrán jugar el encuentro. Lapeña vio en Ferrol la quinta cartulina amarilla de la temporada y una cláusula en el contrato de cesión de Víctor le dejará en la grada para este partido. Una circunstancia que no preocupa al portero del Dépor. "Entrarán dos jugadores más. No hay problema, no van a ser peores de los que están jugando., Hay jugadores increíbles en esta plantilla como se demostró en Copa".

Precisamente el de Copa será el último partido del año en Riazor. Llegará a A Coruña Osasuna, un equipo de Primera ante el que Mackay descansará. Será un partido para que el portero suplente, Pablo Brea, se reivindique tras su actuación irregular ante UCAM Murcia. Mackay quiso enviar un mensaje de confianza a su compañero. "Pablo Brea tiene unas condiciones espectaculares, es muy joven, no estuvo todo lo cómodo que le hubiese gustado y tiene muchísmas ganas de, en la siguiente ronda, demostrar que tiene todo para ser portero del Deportivo. Es increible cómo trabaja".