El Villarreal necesita no perder en Bérgamo ante el Atalanta para alcanzar los octavos de la Champions

El Villarreal necesita no perder en Bérgamo ante el Atalanta este miércoles en el duelo de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para acceder a los octavos de final de la competición, un objetivo que alcanzaría por tercera ocasión en su historia.



Un reto al que los castellonenses llegan marcados por la situación en el campeonato liguero, en el que el equipo ocupa la parte baja de la tabla clasificatoria, alejados de las plazas europeas, ya que los de Unai Emery sigue sin encadenar una buena racha de resultados, lo que supone un lastre para la confianza del equipo y la tranquilidad de sus seguidores.



La buena noticia de cara a este importante partido es la de poder recuperar a sus dos mejores jugadores de ataque, al poder contar ya con Gerard Moreno y Arnaut Danjuma. En el caso del punta catalán, el jugador viene entrando poco a poco en la dinámica del equipo, lo que ya hace pensar que ya puede ser titular en este encuentro.



Mientras que en el caso de Arnaut Danjuma, el punta neerlandés ha estado fuera del equipo por unas molestias en el tobillo, que le han dejado fuera en los últimos encuentros.



Por contra, el técnico seguirá sin poder contar con el lesionado Francis Coquelin, y con Serge Aurier, que no cuenta con ficha para poder jugar esta competición, ni con Yeremy Pino, sancionado.



En su mejor momento de forma de la temporada, tras cinco victorias consecutivas en la Serie A, y con el colombiano Duván Zapata en racha, el Atalanta se encomienda al Gewiss Stadium para sellar su tercer pase consecutivo a los octavos de final de la Copa de Europa.



Es Duván Zapata el símbolo más eficaz del momento del Atalanta. El colombiano marcó siete goles y dio dos asistencias en sus últimos ocho partidos con la Dea y será el terminal ofensivo del técnico Gian Piero Gasperini para doblegar al Villarreal.



El equipo de Bérgamo ha tenido un crecimiento vertical en los últimos cinco años y cada año está dando un paso más. Selló tres clasificaciones consecutivas en la Liga de Campeones y este año, además de estar a tres puntos de octavos, se encuentra cuarto en la Serie A, a tan solo cuatro puntos de un liderato que ya no es ciencia ficción.



Gasperini armó a un equipo extremadamente moderno, que practica un fútbol atractivo, de mentalidad ofensiva, fluido y sobre todo con ideas claras. Es precisamente esta organización la que permitió al Atalanta sobreponerse a una larga serie de bajas ilustres, como las del carrilero holandés Hans Hateboer, que acaba de reincorporarse, o la del alemán Robin Gosens, baja para la cita de este miércoles.



No cambiará su habitual 3-4-2-1 Gasperini, con el argentino Juan Musso en la portería, protegido por el turco Merih Demiral, el ítalo brasileño Rafael Toloi y el argentino José Luis Palomino; Davide Zappacosta y el danés Joakim Maelhe ocuparán los carriles, con el suizo Remo Freuler y el holandés Marten De Roon en el centro del campo.



El esloveno Josip Ilicic, que hace dos años endosó un póquer al Valencia en Mestalla, acompañará al croata Mario Pasalic en línea de tres cuartos, con Duván de delantero centro.



El colombiano Luis Muriel es el gran revulsivo de Gasperini en la segunda mitad, en la que también suele dar paso al centrocampista holandés Teun Koopmeiners.



Alineaciones probables:



Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maelhe; Pasalic, Ilicic; y Duván.



Villarreal CF: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Trigueros, Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno y Danjuma. EFE



Árbitro: Anthony Taylor (ING).



Estadio: Gewiss Stadium.



Hora: 21.00 (20.00 GMT).