El Castellón afronta un partido "trampa" contra el Costa Brava en Castalia

El Castellón recibe este miércoles (17:00 horas) al Costa Brava, colista del grupo II de Primera RFEF, y lo hace tras diez partidos consecutivos sin perder que le han llevado a puestos de promoción de ascenso, aunque el técnico castellonense, Sergio Escobar, alerta que “es un partido trampa” el que juegan en el estadio Castalia.



El entrenador del Castellón quiere alejar a su equipo de un clima de euforia tras la victoria ante el Madrid Castilla y recuerda que será un “partido muy importante” y aunque “está mal clasificado y a priori nos lo va a poner fácil, de eso nada”, señala.



Comentó que los futbolistas del Costa Brava “han descansado 10 días y han tenido mucho tiempo para preparar este partido”, tras aplazarse el del pasado fin de semana ante el Sabadell también por el Covid, al igual que ocurriera con este encuentro que no se pudo disputar a mitad de abril por los contagios en el vestuario albinegro.



Escobar le reclama a los suyos afrontar el partido sin confianzas. “Mucha precaución”, porque espera que haya “mucha dificultad en el partido”, aseguró ante los medios.



El Castellón afronta tres encuentros consecutivos en Castalia y sumar la victoria le supondría consolidarse en la zona alta. “Los tres puntos son muy importantes porque nos asentarían en puestos de promoción para afrontar un calendario muy apretado”, recordó Escobar.



“Hay que estar concentrados y tenemos la obligación de sumar los tres puntos”, explicó el entrenador castellonense, que prevé que el Costa Brava les esperará atrás para salir a la contra, "que es donde se encuentran más cómodos. Me espero un equipo muy duro y muy físico. Tiene argumentos para estar más arriba de lo que está”, explicó.



Habrá cambios en el Castellón, algunos por lesión como César Díaz. “Somos un equipo y pueden haber cambios pero no tienen que mermar el rendimiento. Lo normal es que haya varios cambios”, concluyó Escobar.

PARTIDO CONTRA EL VILLARREAL B

El partido entre el Villarreal B y el Castellón, que fue aplazado en noviembre por un brote de Covid-19 en la plantilla castellonense, se jugará el 18 de enero a las 17:00 horas, informó este martes el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.



La ciudad deportiva de Miralcamp será el escenario en el que, como ya estaba previsto en su momento, se disputará el duelo de carácter provincial correspondiente a la jornada 12 del grupo II de Primera RFEF.



El filial del Villarreal y el Castellón se encuentran en la actualidad en puestos de promoción de ascenso, con el filial del Villarreal en primera posición y quinta para los albinegros.



De esta forma, el calendario recuperará su normalidad justo antes de finalizar la primera vuelta, dado que el Castellón disputará este miércoles, 8 de diciembre, el otro partido aplazado por el brote de Covid-19 frente al Costa Brava.