60 denuncias en una semana por incumplir las medidas "anticovid" en Castelló

La Policía Local de Castelló ha impuesto 60 denuncias por incumplir las medidas de prevención ante la covid-19 en los primeros siete días del mes de diciembre. De ellas, seis se impusieron en el primer fin de semana de entrada en vigor de la obligatoriedad de exhibir el certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación covid-19.

Este viernes el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) se ha reunido para analizar la evolución epidemiológica del Covid en la Castelló. Durante la reunión se ha expuesto que de las 60 propuestas de sanción realizadas, 30 son por inclumplir alguna de las medidas de prevención en vigor, 17 por consumo de alcohol en la vía pública, cuatro por no llevar mascarilla, tres por molestias o reuniones no autorizadas y seis por no cumplir con la reciente obligatoriedad de exhibir el certificado covid. Entre ellas, una propuesta de sanción se ha realizado sobre un establecimiento que permitía el acceso sin solicitar el citado certificado.

El concejal de Seguridad Pública y Emergencias en el Ayuntamiento de Castelló, David Donate, ha manifestado su preocupación por el incremento de la incidencia acumulada en la última semana y ha recordado la puesta en marcha de un dispositivo especial para controlar espacios donde pueda darse una alta concentración de personas como zonas de ocio y restauración.

Cabe recordar que el pasaporte covid es obligatorio desde el pasado 4 de diciembre para todos los mayores de 12 años.