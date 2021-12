Arteixo mejora en el reciclaje de sus residuos

Desde que Arteixo municipalizó el servicio de recogida de residuos en el 2018 e instaló las isletas de cinco fracciones _orgánico, fracción resto (para aquellos que no reciclan o tienen dudas de en donde depositar algún residuo), papel-cartón, envase ligero y vidrio-, los porcentajes de reciclaje han subido. En el caso del papel-cartón, los datos registrados por Ecoembes, entidad encargada de la gestión y reciclaje del papel y cartón, muestran que el concello de Arteixo ha subido sus datos desde los 11 kilos por habitante y año que se recogían en el 2018 antes de la municipalización hasta los 17 kilos por habitante que se recogieron en el 2020. También han mejorado los datos de recogida de vidrio. Actualmente se recoge el doble de vidrio que antes de implantar el nuevo sistema de contenerización. La cifra se sitúa en cerca de 630.000 kilogramos anuales, mientras que en el último año antes de la instalación de las nuevas contenerizaciones (en 2017), la cifra era de con 341.000 kilogramos anuales. También han mejorado los datos en el contenedor que recoge los envases ligeros (lastas y terabriks) y el plástico. Hay que seguir mejorando en la selección del orgánico, una fracción muy fácil de “manchar”, ya que la entrada de una sola bolsa que no sea de orgánico en el contenedor puede invalidar todo el contenido del contenedor. Ahí hay que tener en cuenta que cuando no haya una completa seguridad de cómo reciclar o no se haya podido proceder al separado, el contenedor adecuado es el destinado a la fracción resto.

Por otra parte, el concello de Arteixo sigue reforzando el servicio de recogida de residuos, e instaló hace unos meses nuevas isletas de cinco contenedores en diversos lugares del concello. Fueron 21 nuevas isletas de cinco contenedores que contribuirán a reforzar el reciclaje en distintos lugares del concello. Estas nuevas isletas se unirán a los dos mil contenedores que se instalaron en el municipio cuando a finales del 2018 se municipalizó el servicio que hasta entonces gestionaba una empresa privada a través del Consorcio das Mariñas.