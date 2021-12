Borja Jiménez ve "un partido de idas y venidas" ante el Valladolid Promesas

El Deportivo se prepara para su último partido liguero en casa en este 2021. Los coruñeses recibirán el domingo al Valladolid Promesas en Riazor con el objetivo de asentar su liderato. El Dépor encadena dos partidos sin ganar, algo que no preocupa especialmente a su entrenador. Las bajas condicionarán también el partido, ya que no estarán el domingo ni Lapeña, que cumple ciclo de amonestaciones; ni Víctor García, que por la cláusula del miedo no puede jugar ante el filial del Pucela. "A mi me parece bien. Si tienes un jugador al que das salida y te gana un partido... la entiendo perfectamente y yo haría lo mismo", defiende el míster del Deportivo.

"Ha sido una semana de trabajo normal. Semana limpia. Hemos podido hacer hasta cuatro sesiones. No hay ningún problema con las bajas. Hay jugadores cualificados como víctor y Lapeña. Tenemos una plantilla muy buena", defiende el entrenador de los gallegos.

Borja ve un partido de ida y vuelta

"El Promesas tanto el día del Racing como el Logroñés fuera de casa ha tenido la capacidad de hacer cinco goles. Son equipos con muchísimo desparpajo. Con problemas defensivos como todos los filiales... Pero habla muy bien de ellos. Un partido que nos va a exigir. Tendremos que estar acertados y ser muy sólidos", explica Borja Jiménez, que anticipa claramente un "partido de idas y venidas" en Riazor.

Polemica con... otro árbitro cántabro

El pasado sábado, el vestuario del Dépor estaba molesto con la designación de un colegiado de Cantabria para el partido de Ferrol. Entendían en la caseta que se podía haber evitado la designación de un árbitro de la zona de uno de los grandes rivales por el ascenso. Una semana después, se repite la designación y toca otro árbitro cántabro: Fuente Martín. Borja Jiménez defiende en este caso la valía del trencilla y afirma que "lo hará muy bien. Es muy bueno". Explica que conoce perfectamente al árbitro y que "es de los buenos".

Por último, recordó Borja Jiménez su vínculo con el Valladolid, ciudad cercana a Ávila y a la que acudía para ver fútbol de Primera de pequeño y en la que recaló para entrenar en la cantera del Real Valladolid y posteriormente en el filial tras la llamada de Braulio y Cata, ahora en Osasuna. "Cata decide apostar por el salto desde el Cadete", recuerda. "Guardo mucho cariño de mi época en Valladolid", concluye.