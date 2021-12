Ayuso, sobre la cena navideña del PP: "No puedo celebrarla, donde manda patrón no manda marinero"

"No puedo celebrar la cena porque está prohibida, y además que donde manda patrón no manda marinero, y yo soy una afiliada de base más, disciplinada, que siempre cumple con las normas. Ahora, también quiero dejar claro que no me quitan las cenas a mí, se la quitan a los afiliados. Lo único que puedo hacer es respetarlo, pero dejar claro que esto va e contra de la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad de Madrid, que es todo un éxito que nos reconocen incluso internacionalmente".

Así de contraria se ha mostrado este martes Isabel Díaz Ayuso ante la decisión del PP de Madrid de cancelar su cena navideña. El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, tomó la decisión tras recibir una instrucción de la dirección nacional del PP extensiva a toda España. Ayuso, sin embargo, no cree que haya motivos sanitarios para cancelarla.

Preocupación más política que sanitaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid se queda sin cena navideña, que estaba prevista para el 18 de diciembre. Como ya informó la SER, aunque la preocupación por la evolución de la COVID ha estado muy presente en la decisión, en el caso de Madrid, la preocupación real era más política que sanitaria. En la cúpula del Partido Popular, nadie oculta que la guerra interna que se vive en el PP de Madrid por el control del partido está calando muy profundo y no hay un ambiente propicio para celebrar un evento tan multitudinario donde, cada cara, cada gesto y cada palabra puede contaminar aún más las relaciones entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional de su partido en plena batalla por controla el partido en Madrid.