El comité de competición sanciona a Koné con dos partidos tras su expulsión ante el Andorra

El comité de competición ha sancionado con dos partidos al jugador costa marfileño del C.D.Castellón, Koné, tras ser expulsado en el último partido de liga ante el Andorra.

Koné reaccionó de manera violenta y golpeó en la cara a Dani Morer jugador del Andorra, en un momento del encuentro en el que no estaba el balón en juego. El futbolista, explicó al acabar el partido que se reacción se debió a un presunto insulto racista que le propinó el jugador del Andorra. Koné se lo comunicó al club y al colegiado, al que le pidió disculpas por su exagerada reacción.

Por su parte el Andorra ha negado en todo momento las acusaciones. El acta no refleja insulto racista alguno ya que el colegiado, en caso de exitir, no lo escuchó y por ese motivo el futbolista del Andorra no ha sido sancionado.

Koné cumplirá su primer partido de sanción en el encuentro de Copa que se disputará este miércoles en Castalia ante el Cartagena. Tampoco podrá jugar el próximo domingo como local ante el Sabadell.