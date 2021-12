Atalaya consigue una estrella Michelín y suma la tercera en Castelló

Alejandra y Emmanuel se conocieron en la cocina de Martín Berasategui, Lasarte. Emprendieron juntos su camino en 2014 con Atalaya, ubicado en Alcossebre y consiguen su primera estrella Michelín para la guía de 2022 en la gala celebrada en el Palau de les Arts de Valencia.

Emanuel y Alejandra consiguen la primera estrella Michelín para Atalaya (Alcossebre). / Eva Mañez

El evento protocolario que da paso a la lluvia de estrellas se hizo tan institucional y largo que incluso los jóvenes cocineros decayeron en ánimo y confesaron no esperar estrella. "Teníamos la corazonada de que podía pasar pero a medida que avanzaba la gala descartábamos la idea para creer que nos habían invitado como un restaurante más".

Los chefs reciben la chaquetilla de Michelín. / Carla Centelles

Hubo muy pocas mujeres chefs galardonadas en general: en la categoría de una estrella *, de los 27 premiados sólo 4 fueron mujeres y exceptuando una, todas eran valencianas. Una de ellas es Alejandra que junto a su pareja Emmanuel combinan su intuición y su alma en la cocina. En su restaurante hay mucha referencia al mar como el nombre de los menús (Goleta y Bergantín) y también miradas a la huerta a través de los ojos de Alejandra, a la Sierra d'Irta como el plato de jabalí y al recuerdo de la niñez como los ñoqui de limón. Es cocina creativa, con detalles sensibles y una vajilla artesanal hecha por la madre de Alejandra. El aura del restaurante te envuelve en calidez como el caldo tradicional valenciano con tubérculos.

Raul Resino con la espuma de galeras / Carla Centelles

Miguel Barrera y Raul Resino también renuevan su estrella. Estuvieron toda la noche con la chaquetilla y el delantal cocinando para los invitados en la zona de show cooking. Cada restaurante tenía su espacio y servían dos tapas: Espumoso de galeras y caballa marinada sobre licuado de almendra marcona de Raúl; alcachofas de Castelló, tocino y trufa, y conejo, escabeche de zanahoria y setas por Miguel de Cal Paradís. La cena estuvo coordinada por Quique Dacosta y compartían espacio con los grandes de la Comunitat Valenciana: Ricard Camarena, Quique Dacosta, Begoña Rodrigo (La Salita), Susi Diaz (La Finca), Luis Valls (El Poblet) y Alberto Ferruz (Bon Amb). Los vinos de la celebración los seleccionó Luis Gutierrez, DO València, DO Utiel-Requena, DO Alicante pero ni rastro de los de Castelló.

Miguel Barrera de Cal paradís: conejo con zanahoria escabechada y setas / Carla Centelles

Jabalí madurado al pino y cebolla rellena (Atalaya Restaurante) / Carla Centelles









Nuevas estrellas en la Comunitat Valenciana (*):

Atalaya, Alejandra Herradore (Alcossebre)

Arrels, Vicky Sevilla (Sagunto)

Fierro,Carito Lourenço (Valencia)

Lienzo, María José Martínez (Valencia)

Kaido Sushi Bar, Yoshikazu Yanome (Valencia)

Peix & Brases , José Manuel López (Dénia)

Nuevas dos estrellas (*):

Soked Room, Massimiliano Delle Vedove con Dani García (Madrid).

Deesa, Quique Dacosta (Madrid)

Paulo Airaudo (San Sebastián)

Voro, Alvaro Salazar (Canyamel, Mallorca)

Los 11 triestrellados (***) que mantienen:

Azurmendi, de Eneko Atxa

Arzak, Elena Arzak

Akelarre, de Pedro Subijana

ABaC, de Jordi Cruz

Celler de Can Roca

Martín Berasategui

Lasarte Barcelona, de Berasategui con Paolo Casagrande

Quique Dacosta

Aponiente, de Ángel León

DiverXo, de Dabiz Muñoz

Cenador de Amós, de Jesús Sánchez.

Nuevas estrellas verdes:

Celler de Can Roca, Joan Roca

Coque, Mario Sandoval

Cenador de Amós, Jesús Sánchez

Finca Alfoliz, Xanty Elías

Lera , Luis Alberto Lera

Il Gallo d'Oro, Benoît Sinthon

Maca de Castro

Esporao, Carlos Teixeira