Mireia Mollà insiste en que el proyecto de los burros del Desert de les Palmes, no es de la Conselleria

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, de Compromís, finalmente ha comparecido este jueves por la tarde en la comisión de Medio Ambiente en les Corts para explicar la muerte de los burros del Desert de Les Palmes, que les avanzó Radio Castellón.

En su intervención, Mollà ha insistido en que es un proyecto que no era de la Conselleria. La consellera ha afirmado que 'no debe volver a repetirse en ningún caso' un incidente 'lamentable y tremendamente negligente' como el de la muerte de diez de los 50 burros que fueron introducidos en el parque natural del Desert de Les Palmes dentro de un proyecto puesto en marcha inicialmente para prevenir incendios.

Como les venimos contando, la Conselleria de Transición Ecológica inició el pasado verano un programa con medio centenar de burros para reducir el riesgo de incendios en el paraje natural del Desert de les Palmes. El plan contempló que los burros se instalaran en el entorno de la ermita de Les Santes de Cabanes, con el fin de limpiar los montes.

Sin embargo, el pasado nueve de octubre, como les avanzó Radio Castellón, la Conselleria y la dirección del parque natural se vieron obligados a cancelar la iniciativa, tras la muerte de 10 burros, según las primeras informaciones, aunque ahora, el pastor de los animales asegura que han desaparecido 16, en total, y que según le han trasladado los veterinarios de la Generalitat, detrás de estos hechos "está la mano del hombre".

Mireia Mollá, en su comparecencia ha explicado que aún "no conocen el alcance de las pesquisas y la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil".

Cabe recordar que Fiscalía ya ha abierto diligencias de incoación penal por la muerte de los burros del Desert de les Palmes. Un caso que de momento ya ha provocado la dimisión del director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, y además la Conselleria podría sancionar administrativamente al director del parque del Desert de les Palmes, Antonio García, por este suceso.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

La oposición ha apuntado de nuevo a su responsabilidad directa. La diputada del PP Elisa Díaz ha asegurado que es increíble que no se pudiera evitar esta 'tragedia' y lo ha achacado a un 'cúmulo de errores' en Conselleria. 'No sabemos qué ha pasado con los cadáveres ni si son más burros', ha advertido, remarcando que el propietario de los animales dijo que le habían desaparecido 16.

De Ciudadanos, Eduardo del Pozo ha criticado que Mollà haya tardado 'dos meses en actuar desde que murió el primer burro' y ha exigido que dimita ella y todo su equipo ante esta 'grave negligencia política', además de acusarle de 'tener la cara de decir que son animalistas'. Y José Luis Aguirre (Vox) ha recordado que el pastoreo 'no es una herramienta política' y ha advertido a Mollà que 'con su gestión pone en peligro los paisajes mediterráneos'.

Entre los grupos del Botànic, el socialista David Calvo ha destacado que es positivo que la muerte de unos animales llegue a un parlamento, cuando antes por algo así 'no dimitía ni dios', y Beatriu Gascó (Unides Podem) ha reconocido que 'este proyecto infructuoso le está dando muchos dolores de cabeza' a la consellera, pero ha pedido no poner en duda el papel de la ganadería extensiva en la prevención de incendios.

NO ES EL 'PROYECTO ESTRELLA'

En su réplica, Mollà ha justificado que los parques naturales se rigen por juntas rectoras y realizan 'centenares de actividades al año que obviamente no son órdenes de esta consellera', pero ha insistido en que no puede 'decir más claro que lo sucedido es negligente'. También ha querido dejar claro que 'no era un proyecto de prevención de incendios' porque no contaba con los requisitos para ello y que Fiscalía no le ha citado a declarar 'nunca'.

Ha hecho hincapié en que no es un proyecto que parte de la Conselleria, sino a petición de un propietario por el que ella 'no pondría la mano en el fuego', y en que el expediente disciplinario dirimirá 'por qué actuó el director del parque'.

'¿De verdad pensáis que este es el proyecto estrella de la consellera Mollà?', ha dicho a la oposición, por lo que ha rechazado las peticiones de dimisión que ve como 'una clara voluntad de persecución'. Por último, ha garantizado que se investigará cualquier indicio de animales en situaciones similares y ha defendido que 'la ganadería extensiva cumple sagradamente todas las condiciones que debe cumplir' y este caso es solo 'un episodio'.