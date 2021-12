Ayuso, sobre los derechos LGTBI: "Madrid es la capital de 'La Veneno' y el orgullo gracias al PP"

"Madrid es la capital de La Veneno y el orgullo gracias al PP". Así ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Mónica García durante el pleno celebrado en el parlamento autonómico este jueves.

La líder de la formación de izquierdas ha criticado la actitud de Ayuso al negociar con Vox una remodelación de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Una modificación que, sin embargo, no saldrá adelante después de que el Partido Popular de Madrid se haya echado atrás.

Sin embargo, la presidenta regional ha aprovechado para cargar contra los partidos de la izquierda y les ha reprochado la manifestación celebrada este pasado miércoles en Madrid en favor de los derechos del colectivo LGBTI: "Madrid era la capital donde venían transexuales a ser operados con total respeto. Madrid siempre ha sido la capital del orgullo antes de que ustedes llegaran e intentaran apropiarse de la bandera LGTBI de manera radical".

Ayuso ha asegurado que, a pesar del intento de la izquierda de "apropiarse" de las banderas del colectivo, no representan a las personas LGBTI, sino a sus "chiringuitos". "La mayoría de personas del colectivo pasan de ustedes y no van a ninguna de sus soflamas donde están las banderas de UGT, Podemos, Izquierda Unida, que, por cierto, no sabía que seguía existiendo. Cantar Monasterio al cementerio y a mí diciéndome Fascista estás en nuestra lista. Esa gente solo representa a sus chiringuitos", ha recalcado la presidenta.

Un pleno para las leyes LGBTI

El pleno de la Asamblea de Madrid se ha centrado especialmente en la discusión de la modificiación de las leyes LGBTI que Vox pretende llevar a cabo. Sin embargo, desde el Partido Popular han asegurado que la formación mayoritaria en el parlamento autonómico no votará a favor de la propuesta de la formación ultraderechista.

De hecho, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha mantenido una discusión con la presidenta de la Comunidad en la que ha criticado la actitud del PP por no apoyar la modificación de Vox. "Dicen ustedes que quieren que todos seamos iguales pero con sus leyes de género no existe la presunción de inocencia. Dicen que vienen a hacer oposición a la izquierda, que comunismo o libertad pero, a la hora de la verdad, se quedan ustedes con los totalitarios", le ha espetado Monasterio.