El falso techo del hospital de Alcalá de Henares se cae y requiere una intervención "urgente"

La conclusión del informe es tajante. "Consideramos urgente la demolición controlada de los falsos techos de todas las habitaciones de las zonas de hospitalización 2B y 4A" del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Así figura, negro sobre blanco, en un documento elaborado por el estudio 'ARB Propuestas de Arquitectura S.L.' al que ha tenido acceso la Cadena SER, tras la inspección encargada por la dirección del centro hospitalario.

Tal y como adelantó la Cadena SER, el pasado 1 de diciembre parte del falso techo de la habitación 232 del área de Cirugía General del hospital complutense se desprendió sobre la cama de un paciente después de que este hubiera advertido de la ampliación de una grieta durante los días previos al suceso. En el momento del desprendimiento, el paciente se encontraba sentado en la butaca por lo que los escombros no le cayeron directamente encima. Otro paciente ingresado en la misma habitación resultó ileso, y una trabajadora del hospital tuvo que ser explorada por los compañeros de Salud Laboral.

Tras este desprendimiento, la dirección del hospital decidió desalojar seis habitaciones más ubicadas, también, en el área B de la segunda planta, y al día siguiente encargó un informe para identificar la causa del colapso del falso techo de la habitación 232, así como la aparición de grietas y fisuras en falsos techos de las plantas 2B y 4 del Hospital Príncipe de Asturias. El mismo día en que la dirección encargó el estudio, los técnicos contratados visitaron un total de 40 habitaciones, así como zonas comunes de ambas alturas. En concreto, la visita a la habitación 232 permitió "comprobar numerosos defectos en la ejecución del falso techo".

Informe ARB / Cadena SER

En el informe, fechado el pasado 10 de diciembre, los arquitectos explican que en su visita a las habitaciones que la dirección del hospital alcalaíno cerró por prudencia tras el suceso "se pudo comprobar la existencia de grietas sospechosas". Y no solo "no nos parece prudente recomendar la apertura de las habitaciones hasta no garantizar la estabilidad de los techos" sino que recomiendan "cerrar también provisionalmente" otras tres habitaciones, dos de ellas en la cuarta planta.

La empresa que firma el documento considera "urgente la demolición controlada de los falsos techos de todas las habitaciones de las plantas 2B y 4A" y afirma que "se deberán ejecutar nuevos falsos techos". Por ello, plantea "intervenir en una primera fase en los falsos techos de todas las habitaciones inspeccionadas" y recomienda "ejecutar en paralelo la sustitución de techos en los aseos correspondientes, dejando para una segunda fase la actuación en las zonas comunes".

Los técnicos finalizan su valoración con una advertencia: en el resto de zonas de hospitalización y tratamiento "muy probablemente nos encontremos con falsos techos en condiciones similares".

Informe ARB / Cadena SER

El hospital hará todo lo necesario

Desde el Hospital Universitario Príncipe de Asturias confirman a la Cadena SER que durante los últimos días se han estado revisando todas las instalaciones, y que se llevarán a cabo todas las actuaciones que sean necesarias según el informe encargado por la propia dirección del hospital de Alcalá de Henares.