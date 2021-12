Adrián Barbón, ingresado por COVID-19 al "empeorar" su salud

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) al empeorar su estado de salud tras dar positivo por coronavirus. Ha sido el propio Barbón el que ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales.

Al empeorar esta tarde y siguiendo el protocolo establecido, he sido atendido en el HUCA, quedando ingresado por prescripción médica.

Mientras dure esta situación, asume la Presidencia del Principado de Asturias Juan Cofiño y la Secretaría General de la FSA, Gimena Llamedo. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) December 17, 2021

"Al empeorar esta tarde y siguiendo el protocolo establecido, he sido atendido en el HUCA, quedando ingresado por prescripción médica", ha explicado. Mientras dure esta situación, Barbón ha apuntado que Juan Cofiño asumirá la presidencia del Principado y Gimena Llamedo se pondrá al frente de la secretaría general de la FSA.

Ha habido varias reacciones al anuncio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha trasladado "mucho ánimo. Pronto estarás recuperado por completo y podrás retomar la normalidad. La prudencia y la responsabilidad siguen siendo nuestras mejores armas para combatir al COVID-19. Un fuerte abrazo, Adrián". También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apuntado, "todo el apoyo a mi hermano Adrián Barbónque ha dado positivo. No he conocido persona que se haya cuidado más que él, no se quitaba la mascarilla ni para comer. Estoy seguro que lo va a superar enseguida" y su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, le ha mandado "toda la fuerza. Estoy seguro que pronto estarás ya al 100%. El virus sigue con nosotros. No bajemos la guardia en estas fechas y mantegamos las precauciones. Un abrazo desde Galicia, presidente".