La Papanoelada motera tiñe de color y ruído el área coruñesa

Más de un millar de moteros ataviados de Papá Noel han sido los protagonistas de la tarde de este domingo. Mil doscientos estaban apuntados a la convocatoria pero la cifra se ha visto muy superada, según la organización. Es la Papanoelada motera, que ha recorrido las calles desde O Burgo hasta la Torre de Hércules haciendo rugir sus motores.

Es una acción solidaria, este año en favor de la Asociación Down Coruña, a cuyos miembros una dotación de Elfos ha entregado unos cuantos regalos. El punto de partida ha sido la explanada del multiusos de O Burgo en dirección a Cambre para luego seguir por el puente da Pasaxe y entrar en A Coruña por la Avenida do Pasaxe, a eso de las cinco de la tarde. Tras atravesar todo el centro de la ciudad y parte del Paseo Marítimo han acabado su recorrido ante la Torre de Hércules. Además de colaborar con Down Coruña, días pasados recogieron alimentos no perecederos y artículos de higiene personal para la Cocina Económica y el Hogar Sor Eusebia. Es su forma de celebrar la Navidad, con color, ruido y saludos fraternos, como decía su convocatoria.