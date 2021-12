"¿Por qué vienes a Urgencias? Porque no tengo pediatra"

¿Para qué vienes a urgencias? Esta es la pregunta que Violeta ha tenido que escuchar más de una vez este año. Dos hijos pequeños, infecciones de orina y otitis que terminan en el Gregorio Marañón porque en su centro de salud no había pediatra. El médico de familia la atendió después de varios días con fiebre, pero "no se atrevió a poner el tratamiento porque Mario era muy pequeño y terminamos en urgencias cinco horas".

"No vamos al médico por unos mocos" como quieren hacer pensar. Ana que tiene tres hijos, el mayor con nueve años, defiende que ella, como muchas otras familias, hacen un uso normal de la atención sanitaria. Pero con los niños nunca se sabe, entre otras cosas, porque no somos médicos. "Yo he ido por unos mocos y no era nada, pero también he ido por unos mocos y ha terminado siendo una neumonía".

Ana, Violeta y María forman parte del grupo de familias del centro de salud Adelfas de la capital, en Pacífico, que se han organizado para exigir a la Comunidad de Madrid que contrate más pediatras, porque "en toda esta zona con dos pediatras y sin cubrir bajas o vacaciones es imposible".

Denuncian que han llegado a estar más de cuatro meses sin pediatra en su centro de salud y que la salida que les dan son las denominadas "consultas espejo", esto es, que si hay una urgencia vayan a la consulta de un pediatra en otro centro de salud que termina sobrecargando su agenda diaria. Pero el problema dicen, no es ir a otro centro de salud, sino que no es tan fácil conseguirlo.

Lo que está pasando en este centro de salud es solo un ejemplo. "Conseguir cita es una lotería" asegura María, pero lo peor es que no tienen intención de cubrir esa carencia. No podemos depender de si pediatra está de baja, de vacaciones o te mandan a otro centro. Nos estamos cuenta de que por debajo hay un sistema que no quiere cubrir esas bajas"

Pediatras que "huyen" de Madrid a Toledo o Guadalajara

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEAP) calcula que solo en Madrid haría falta contratar a 250 pediatras para cubrir la carencia que hay de estos profesionales en los centros de salud. "Que ponga consulta pediátrica en la puerta no significa que haya un pediatra al otro lado" asegura Concepción Sánchez Pina, presidenta de la AEPAP y pediatra en un centro de salud de Madrid. "Los médicos de familia están muy bien preparados pero no para ver niños pequeños. Es mejor que los vean pediatras.

Si en Madrid no hay más pediatras, y es tajante en la afirmación, no es porque no haya pediatras, como asegura la Consejería de Sanidad, sino por las condiciones laborales que les ofrecen. "Ese es el motivo de que estén huyendo desde Madrid a Toledo o Guadalajara"

La Comunidad de Madrid no facilita el dato de cuántos pediatras faltan para cubrir la demanda, y se remite al Plan de mejora de la Atención Primaria en el que está trabajando desde hace meses y que sobre el papel "plantea la creación de 1.222 plazas".