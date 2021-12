"La fatiga mental te derrumba": El cansancio psicológico de los sanitarios en la sexta ola de la pandemia

La sexta ola de la pandemia que ya recorre las calles de la capital también se empieza a notar en los hospitales. A la cafetería del 12 de Octubre, donde a diario descansan enfermeros y sanitarios, acuden también Raquel, Prado y María. Desde hace casi dos años luchan contra la pandemia entre esas paredes donde, a día de hoy, continúan llegando pacientes contagiados sin vacunar.

"Hay gente joven en la UVI sin vacunar". Nos lo cuenta una de estas sanitarias, que todas las mañanas, al acudir a su puesto de trabajo, observa cómo estos jóvenes regresan a sus casas tras salir de fiesta. "Vienen sin mascarilla, fumando en los vagones y bebiendo. La gente no está concienciada todavía".

Es una imagen, aseguran, que se repite a diario. La presión asistencial en este Hospital 12 de Octubre aumenta de forma pausada y no es comparable a la que protagonizaron otras olas de la pandemia. Diferentes olas pero, eso sí, mismo personal sanitario. El poco tiempo entre un tramo de la pandemia y otro hace que no puedan asimilar la situación. "No terminamos de reponernos de una cuando ya entramos en otra".

Junto a María, Prado y Raquel, miles de sanitarios madrileños deben hacer frente a unas circunstancias que no les permiten descansar. Acumulan, desde hace casi dos años, un cansancio psicológico que califican como "tremendo". "La fatiga mental te derrumba porque no le ves salida. El cansancio físico no tiene nombre". Nos lo cuenta Prado, que asegura no saber cómo afrontar esta situación.

Mientras tanto, los contagios en lo que ya se conoce como sexta ola de la pandemia continúan subiendo en la Comunidad, que se encuentra a las puertas de la Navidad. "Sentimos una impotencia que no te la puedes quitar de encima. ¿Y a quién culpas? No puedes culpar a nadie". No pueden culpar a nadie pero, desde ese Hospital 12 de Octubre, desde esa cafetería donde, a diario, se acercan a descansar piden, ante todo, más responsabilidad.