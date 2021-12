La sanidad asturiana se recupera del ciberataque sufrido en sus sistemas informáticos durante el fin de semana

Se sigue trabajando en restaurar el sistema informático de la Consejería de Salud tras ese ciberataque que paralizó durante horas las aplicaciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y que ha afectado al día a día de la sanidad asturiana, sobre todo en el HUCA. Esta misma mañana, el Presidente en funciones, Juan Cofiño, ha confirmado que no ha habido fuga de datos y que, gracias al trabajo de los técnicos informáticos, se ha podido minimizar el impacto del hackeo que, según él mismo reconocía, ha puesto en peligro cuestiones muy relevantes del sistema de salud...

Dicho esto, es cierto que, aún esta mañana, los trabajadores y usuarios no sólo del HUCA sino también de otros centros sanitarios, se han encontrado con dificultades provocadas por la caída de los sistemas informáticos. En el Hospital de Cabueñes, por ejemplo, ha afectado el servicio de Farmacia, y en algunos Centros de Salud el inicio de jornada ha sido una auténtica pesadilla a tenor de lo que nos refería una usuaria del Centro de Lugones, donde no había manera de realizar trámites y donde se han vivido escenas de tensión entre pacientes y personal, por citas que no figuraban en el registro.

Esos problemas para trabajar en los Centros de Salud, además del caos del fin de semana en el HUCA, los confirmaba esta mañana el secretario general del Sindicato de Celadores y Personal no sanitario del Principado de Asturias (SICEPA) , Francisco Menéndez. En cualquier caso, también le consta que se ha ido normalizando la situación según ha ido avanzando la mañana, algo que, desde la radio, también hemos podido comprobar en varios Centros de Salud de Oviedo en los que, más allá de las colas habituales por la propia situación de pandemia, los pacientes realizaban sus trámites o consultas médicas sin problemas añadidos por el ciberataque informático...

El Presidente en funciones, Juan Cofiño, aseguraba que se pondría en marcha una investigación para intentar esclarecer el origen de este ciberataque y calificaba de "mera especulación" cualquier relación entre lo ocurrido y el ingreso hospitalario del jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón.