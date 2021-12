El rodillo blanquiazul se va de vacaciones

El Deportivo se toma un merecido descanso navideño. Los jugadores del blanquiazules iniciaron tras el partido de León una semana de vacaciones aprovechando el parón de que dará la liga hasta después de Reyes. Los de Borja Jiménez volverán a trabajar en Abegondo el 27 de enero con la mirada puesta en un 2022 en el que el objetivo único es mantener el primer puesto que ahora tiene el equipo para poder retornar al fútbol profesional.

El balance no puede ser mejor. El Deportivo se impone a sus rivales en todas las facetas y los números no pueden ser más claros. Tras el épico final del partido en el Reino de León, dónde el Dépor se llevó sobre la bocina el partido ante la Cultural con un gol de Miku, el equipo blanquiazul sigue mandando para terminar el año con mucho poderío. Todos los datos que rodean al equipo son sobresalientes y confirman la supremacía actual de los herculinos en la categoría. El Dépor supera en cuatro puntos a su máximo perseguidor, el Rácing de Santander. Los cántabros, que aumentaron la presión con sus dos últimas victorias, provocaron según Borja Jiménez, que el entrenador apostase por un Dépor "de Rock and Roll" para llevarse por pegada el partido en León. Tras los de El Sardinero, es tercero el Real Unión, ocho puntos detrás del Dépor. Los vascos son el último equipo que pudo doblegar al poderoso Deportivo.

El colchón con el play off

Si bien el premio gordo de la clasificación lo marca ser primero, con acceso directo a Segunda División, con la racha actual del Deportivo, el colchón con el play off permite al equipo mantener con cierta seguridad el plan b de un ascenso por esa segunda vía. Ahora mismo, el colchón con respecto al sexto puesto es de diez puntos.

A falta de dos partidos para el final de la primera vuelta, el Deportivo tiene muy cerca el ser campeón de invierno, un premio simbólico al equipo que acaba en el primer puesto en el ecuador de la clasificación. Para ello necesita un triunfo ante el Talavera en el primer partido del 2022. Después del Talavera, la primera vuelta se cerrará ante el Dux en Madrid.

El más goleador

El Deportivo ya era el equipo menos goleado del campeonato antes del partido de León. Sin embargo, el 2-3 de este domingo lleva al Depor a ser también junto a los leoneses los más goleadores del campeonato. Con 37 puntos, 28 goles a favor, 9 en contra y un golaverage positivo de 19, los números llevan a hacer del proyecto del Deportivo el más sólido de todos para el ascenso.

La pareja más letal: Miku y Quiles

Con ocho goles cada uno, los dos delanteros titulares del Deportivo comparten el puesto de pichichi de la categoría. Junto a ellos, igualados están Guarrotxena (Logroñés) y Raúl Sánchez del Majadahonda. Los dieciséis goles que llevan los dos artilleros del Dépor marcan también la diferencia. En la otra área, Ian Mackay es el Zamora también de la competición con sólo nueve goles encajados.

El mejor en casa y a domicilio

El Deportivo confirmó en León que es el mejor equipo de la liga a domicilio. A pesar de sus dos derrotas en Salamanca y en Irún, los de Borja Jiménez han sumado 17 puntos lejos de casa, dónde han ganado cinco partidos. Son cuatro más que el Rácing, precisamente la ventaja que tiene el Dépor en la tabla global. Como local, el Deportivo también es el mejor equipo y suma 20 unidades, las mismas que el Rácing. El liderato, por lo tanto, se asentó con el buen hacer a domicilio.

El mejor equipo de los 40

La supremacía del Deportivo en el grupo primero, dónde sólo el Rácing le sigue la pista; se produce también con respecto al otro grupo de la Primera RFEF. El Albacete del ex entrenador blanquiazul Rubén de la Barrera acaba el año en el primer puesto con 35 puntos, dos menos que los de Riazor. Sin embargo, el Villarreal B, que tiene un partido menos, podría igualar los números de los herculinos (y superar al Albacete) si se imponen al Castellón en ese partido pendiente que se jugará en enero.