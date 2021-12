El Villarreal quiere mirar a Europa a costa del Alavés de Calleja

Villarreal CF y Deportivo Alavés juegan este martes en La Cerámica el partido aplazado de la cuarta jornada del campeonato liguero, un encuentro que fue aplazado por la situación de los internacionales sudamericanos en aquella jornada, al no poder regresar con tiempo de descanso.



Ambos equipos afrontan este encuentro con la necesidad de sumar los tres puntos para mejorar posiciones de cara a sus objetivos, ya que los locales tratan de acercarse a Europa, mientras que el equipo vasco necesita ganar para salir de las posiciones de descenso.



Tras sus dos últimas victorias, el Villarreal tiene ante sí la opción de volver a reengancharse por la lucha europea, de la que hace unas jornadas estaba descolgado a más de diez puntos. Por su parte, el Deportivo Alavés ha visto como la victoria del Getafe ha hecho que haya caído a la zona de descenso, de la que saldría de ganar en La Cerámica.



El conjunto castellonense sigue contando con las bajas de Rubén Peña, operado de la clavícula; la de Francis Coquelin, con problemas en el talón; Dani Raba y Paco Alcácer con problemas musculares; y la de Arnaut Danjuma, con molestias en su tobillo.



Respecto al posible once, este parece que no va a tener muchas variaciones del que ganó este sábado, con la opción de la entrada de Manu Trigueros o Moi Gómez en el centro del campo.



Los vitorianos, sumidos en una crisis de resultados, necesitan puntuar para escapar de los puestos de descenso y recuperar la confianza perdida tras conseguir únicamente dos puntos de los últimos 15 posibles.



A esto hay que sumar que los albiazules han encajado al menos un gol en los últimos siete partidos, lo que indica que deben prestar más atención al trabajo defensivo de un equipo que depende demasiado del estado de gracia de Luis Rioja y Joselu Mato para hacer daño a sus rivales.



Javi Calleja continúa buscando dar de nuevo con la tecla para recuperar la solidez que tuvo su equipo hace dos meses y que le volvió a colocar lejos de los puestos de descenso en los que se encuentra de nuevo.



Florian Lejeune volverá al centro de la defensa para formar pareja con Víctor Laguardia. Tomás Pina se ha recuperado de su lesión, aunque todo apunta a que no saldrá en el “once” inicial, pero Ximo Navarro, lesionado, y Matt Miazga, positivo por coronavirus, continúan al margen del grupo.



Así, el centro del campo podría volver a estar ocupado por Mamadou Loum y Toni Moya, mientras que cabe la posibilidad de que Manu García y Édgar Méndez vuelvan a jugar de inicio para darle la vuelta a las dos últimas visitas de los vascos a Castellón, de donde regresaron con dos resultados adversos: 3-1 y 4-1.