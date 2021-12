Ayuso señala a los sanitarios ante el colapso de los centros de salud: "No todos quieren trabajar"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que investigarán de manera profunda por qué en algunos centros de salud se están generando "colas, no cogen el teléfono a los ciudadanos" o "no hay médicos" generando el colapso en la Atención Primaria, una situación que, ha afirmado, no se produce "en todos los casos".

"Los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar", ha expresado Ayuso en una entrevista con EsRadio.

Sin embargo, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid han recibido contunddentes respuestas por parte de la oposición, como las que ha expresado la una de las portavoces de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto. "Al cóctel de aumento de contagios, falta de tests y centros de salud colapsados se le suman las calumnias contra los sanitarios de Isabel Díaz Ayuso. La investigación, antes o después, se abrirá contra su gestión criminal de la pandemia", ha asegurado la diputada regional a través de Twitter.

Ayuso ha señalado que quiere estudiar "profundamente" qué está sucediendo en los centros de la salud de la región, ya que, en muchos de ellos la atención "es distinta".

En esta línea, ha acusado a la izquierda de convertir los centros de salud 'en sedes electorales' y de coger a la sanidad '"por bandera" para "intentar mantenerse y mantener a sus sindicatos y a los liberados sindicales, y esa gente que tiene instalada en el seno de la educación, de la sanidad y de otros muchos servicios públicos".

"Nos está pasando con la Atención Primaria", ha declarado Ayuso, y ha añadido que la izquierda lo está haciendo, no solo en Madrid, sino "en todas partes".

"Utilizan espacios de todos para colgar sus pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro, esto precisa de pedagogía y explicarlo con tiempo, porque se mezcla la situación real con la que ellos provocan", ha espetado.

La presidenta regional ha explicado que la sobrecarga de la Atención Primaria se debe a que la variante ómicron "no es tan grave" y, por ello, los ciudadanos están acudiendo de forma "masiva"generando "tensión" en los centros de salud.