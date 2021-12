El diputado general de Álava, "avergonzado" por el alegato antivacunas del concierto de La Polla Records

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha condenado de "forma rotunda" lo sucedido en el concierto que La Polla Records el pasado fin de semana en Vitoria, cuando muchos de los asistentes no llevaban puesta la mascarilla y se dio voz a representantes de la plataforma Bizitza, quienes dijeron que el pasaporte COVID es una medida de los gobiernos para "controlar" a la ciudadanía.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno foral, el diputado general ha dicho sentirse "absolutamente avergonzado" por la "falta de responsabilidad" en el comportamiento de una parte de los asistentes y del grupo.

También ha censurado a "algunos responsables políticos" que acudieron a ese concierto que, en vez de condenar lo que estaba sucediendo, "publicitaron" en las redes sociales un evento en el que no se estaba cumpliendo la normativa y se lanzaban proclamas antivacunas.

Evento subvencionado

Ha explicado que no ha sido consciente de la "gravedad" de lo sucedido hasta que no ha visto las imágenes en los medios y ha dejado claro que la Diputación no ha tenido responsabilidad en la organización de ese concierto. Ha precisado que la entidad foral se limitó a dar una subvención, un patrocinio como el que se otorga a otros eventos culturales, y que ahora se analizará para ver si se han cumplido las condiciones del mismo.

Ha explicado que la Diputación se ha puesto en contacto con los promotores del concierto para mostrar su rechazo a lo sucedido. También ha reconocido que, aunque se solicitó el pasaporte COVID a la entrada del estadio Buesa Arena donde se celebró, es "difícil" controlar lo que sucede en el interior.