La Policía Local de Onda activa en Navidad la campaña de vigilancia ‘Comercio seguro’

El Ayuntamiento de Onda ha activado durante la época navideña la campaña de vigilancia 'Comercio seguro', mediante la cual efectivos de la Policía Local recorren los comercios locales para informarles y aconsejarles pautas con el objetivo de minimizar el riesgo de robos durante estas semanas de alta actividad.

Decálogo para minimizar robos

Así, los agentes reparten un decálogo de prácticas seguras a los comerciantes, aconsejando hacer caja varias veces al día para no tener grandes cantidades de dinero; instalar sistemas de vigilancia como cámaras o espejos; establecer un lenguaje de signos con el personal para poder comunicarse ante cualquier emergencia sin causar alarma; mantener alguna luz de la fachada o escaparate abierta durante la noche; colocar un sistema de timbre y control de acceso, así como un pulsador de alarma silenciosa; comprobar siempre que los billetes no sean falsos; desconfiar de las compras compulsivas o de aquellas en las que se prima el valor de los artículos; prestar especial atención a los grupos numerosos; alertar de la proximidad de personas desconocidas que vigilen sus movimientos; y mantener siempre a mano los teléfonos de contacto de la Policía Local y emergencias.

Además, la Policía Local también traslada a los autónomos otros consejos de utilidad como, por ejemplo, en caso de ser víctima de delito no tocar nada y avisar a las fuerzas de seguridad; no acceder al interior del local si se advierte que la entrada ha sido forzada; no enfrentarse nunca al delincuente pero fijarse bien en su apariencia para describirlo después ante un agente; o tomar medidas de autoprotección de forma rápida y discreta como cerrar la puerta si se advierte que va a entrar alguien sospechoso.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Óscar Valero, ha acompañado a los agentes durante su recorrido por los comercios y ha explicado que "la Policía siempre va a proteger y estar al lado de los comercios y más en esta época de alta actividad".

Por su parte, el comisario de la Policía Local, Miguel Ángel Izquierdo, ha resaltado que: "Esta campaña de proximidad tendrá una especial incidencia en una mayor presencia de Policía uniformada en las calles comerciales, lo que supone un factor esencial para que vecinos y quienes nos visitan puedan realizar sus compras de una manera tranquila y evitar hurtos o robos en los comercios. En definitiva, que tengan una Navidad segura".