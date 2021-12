"No quedan antígenos de la Comunidad de Madrid": saturación en las farmacias en el primer día de test gratis

"No quedan test de antígenos de la Comunidad de Madrid". Este cartel cuelga desde primera hora de la mañana en algunas farmacias del centro de Madrid. Este miércoles comenzaba oficialmente el reparto de test gratuitos que prometió la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, pero en algunos establecimientos se han agotado en un tiempo récord. En otras farmacias, en las que todavía quedan, ya hay largas colas de clientes en las puertas y, según afirman los farmacéuticos, algunos se quedarán sin su prueba porque no han llegado suficientes suministros para todos. "Nos han enviado para hoy 53, ahora nos quedan solo 10. Muchos tendrán que volver mañana", aseguraba una farmacéutica de la Gran Vía madrileña, que ha preferido no dar su nombre. En la calle, esperaban más de 20 personas.

A las puertas de la Nochebuena y día de Navidad, son muchos los madrileños que quieren hacerse un test para ir seguros a las reuniones familiares. Es el caso de Manuel, que va a pasar estas fiestas en Asturias y antes busca confirmar que no está contagiado: "No quiero infectar a ningún familiar, ni poner en riesgo a nadie, quiero ir tranquilo". Es el mismo motivo que alega Marta, que asegura que aunque estos test "no sean 100% efectivos, es mejor eso que nada". Otros como María no han llegado a tiempo para recoger su prueba gratuita, aunque ha ido a varios establecimientos desde primera hora de la mañana. También ha intentado comprarlos, pero ya no quedan. "Nos piden que nos hagamos estos test porque están los centros de salud saturados, pero luego pasa esto a dos días de la cena", criticaba. La mayoría de personas lamentaban que no haya habido una mejor planificación en la compra de estas pruebas para abastecer a las farmacias madrileñas.

Esta medida, que se desarrolla en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se pone en marcha en un momento de incremento de los contagios en la Comunidad de Madrid, que ayer anotó la cifra de nuevos positivos más alta desde que empezó la pandemia, con más de 11.000 personas contagiadas y con una incidencia acumulada al alza, con 809 casos por cada 100 mil habitantes. Este panorama ha provocado un creciente interés y demanda de los test de autodiagnóstico, lo que está provocando escasez en farmacias y subida generalizada de los precios.

De hecho, la iniciativa del Gobierno regional tuvo que aplazarse de su fecha inicial prevista para el 15 de diciembre, hasta este miércoles, día 22, por "desabastecimiento", según informó la Consejería de Sanidad. Con varios días de retraso, este lunes finalmente llegó una primera remesa de casi un millón de test que irán entregándose en pequeñas dosis a las farmacias para distribuirlos a diario. A lo largo de la semana está previsto que se distribuya otro millón más de pruebas en los 2.900 puntos de la red de establecimientos farmacéuticos de la región.

Qué necesita para recoger su test

Las personas que deseen acudir a por uno de estos test podrán hacerlo con solo presentar la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. De hecho, ya hay 6,8 millones de pruebas activas en las tarjetas sanitarias. Los ciudadanos que no tengan identificación, como por ejemplo los mutualistas, podrán adquirir esta prueba diagnóstica presentando DNI o NIF. Los test de antígenos detectan la presencia del virus tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos a partir de las 48-72 horas de la infección. Desde el Gobierno de Ayuso recuerdan que es aconsejable que se hagan esta prueba antes de acudir a la reunión, aunque muchos ciudadanos no podrán conseguir uno de estos test a tiempo.

Los madrileños que consigan hacerse con una de estas pruebas encontrarán dentro las instrucciones necesarias para poder realizársela en sus domicilios de la manera más segura y efectiva. Los resultados suelen tardar de media unos 15 minutos. Si el resultado es positivo, el paciente con covid deberá aislarse, permanecer en una habitación con ventilación, moverse fuera de ella siempre con mascarilla, mantener las precauciones de prevención básicas y llamar al teléfono de la Comunidad de Madrid, al 900 102 112, para que le expliquen cómo actuar y puedan recoger sus datos.