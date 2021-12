Ayuso, sin mascarilla, muestra su rechazo a su uso obligatorio en exterior

Isabel Díaz Ayuso, igual que los presidentes de Galicia, Cataluña y Euskadi, tampoco comparte el uso de mascarillas al aire libre si hay distancia. La presidenta madrileña ha defendido que "el uso de mascarillas en el exterior, si no hay distancia, debería ser una recomendación, pero no obligatorio, al mismo tiempo que ha insistido en que la política contra el COVID-19 tiene que pasar por el autocuidado, las vacunas, los test y los no cierres sin datos científicos", detallan desde su equipo.

La presidenta del Ejecutivo madrileño ha intervenido desde su despacho, pero lo ha hecho sin mascarilla - tal y como se ve en la foto que ella misma ha tuiteado-, a diferencia de los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de Presidencia, Enrique López y del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que sí han estado protegidos con su mascarilla. Fuentes próximas a la presidenta niegan que haya cualquier tipo de polémica por esa imagen: "Suele hacer intervenciones sin la mascarilla, en los actos en los que habla se la quita y luego se la pone, siempre con distancia y ventilación".

Durante su intervención telemática en la Conferencia de también ha defendido el "autocuidado", el concepto que ha estrado este miércoles para recomendar a la población que sea sensible y se proteja. Isabel Díaz Ayuso tampoco está a favor "de los rastreadores militares a estas alturas" porque "el mejor rastreo es el de la vacunación –hoy se han inoculado 68.000 dosis en Madrid-, y que es necesario un replanteamiento a los fondos COVID-19 porque Madrid ya ha destinado 2.260 millones, la mayoría a gasto estructural".

La presidenta madrileña también apuesta por "dar alternativas, como los refuerzos telefónicos para las personas que den positivo con test de autodiagnóstico, y por una legislación que aclare, por ejemplo, el concepto de cuarentenas y de aislamientos".