La Policía Local de Castelló interpone 121 denuncias en diciembre por incumplir las medidas anticovid

La Policía Local de Castelló ha impuesto un total 121 denuncias por incumplir las medidas de prevención ante la covid-19 en lo que llevamos de mes. De ellas 49 se han impuesto por consumir alcohol en la vía pública, 44 por infracciones generales de medidas 'anticovid' como no mantener la distancia o fumar en terrazas, 17 por no llevar la mascarilla cuando es obligatorio, seis por no exhibir o solicitar el pasaporte Covid, una de ellas a un establecimiento, y otras cinco por molestias y reuniones en domicilios o locales sin el mantenimiento de las respectivas medidas de prevención.

De estos datos se ha dado cuenta este jueves en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal, Cecopal, mantenida para evaluar la evolución de la pandemia en la ciudad de Castelló. En este sentido, se ha recalcado el alto número de casos que, según los últimos datos publicados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sitúan la incidencia acumulada en Castelló en 782,15 positivos. En total, 1.363 personas han dado positivo durante los últimos 14 días.

La alcaldesa de Castelló y directora del Cecopal, Amparo Marco, ha lanzado un mensaje de prudencia a la ciudadanía. "Entramos a partir de este jueves en unas fechas en las que son habituales los encuentros, reuniones y comidas con familiares y amistades, y por ello quiero lanzar un mensaje de máxima prudencia en un momento en el que la incidencia acumulada del virus en nuestra ciudad casi ronda los 800 casos", ha manifestado.

Marco ha recordado que es imprescindible extremar la cautela estos días, mantener las distancias, la higiene de manos y usar la mascarilla. "En estos momentos en los que estamos inmersos en una nueva ola es fundamental avanzar en el proceso de vacunación, puesto que es el antídoto para frenar esta pandemia, pero, incluso con la pauta de vacunación completa hay que seguir manteniendo las medidas de prevención para protegernos y proteger a las personas de nuestro entorno", ha manifestado.

Durante la reunión de este jueves también se ha realizado balance del primer día de vacunaciones sin cita previa realizadas en la jornada de ayer en la Pérgola. En total, se pusieron 418 dosis. "El nuevo punto de vacunación establecido en coordinación con el Departamento de Salud de Castellón en esta céntrica instalación municipal está siendo muy bien acogido por la población", ha destacado. Este jueves, se seguirán administrando dosis sin cita previa en la Pérgola.

Finalmente, en la reunión se ha abordado el dispositivo policial activado durante estas fechas, un refuerzo que continuará activo en Navidad para velar por el cumplimiento de las medidas anticovid.