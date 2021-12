Inés Rey: "Si se permiten las fiestas de fin de año, también se deben permitir las cabalgatas"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pide a la Xunta coherencia y no improvisación en las medidas que decida adoptar de cara a las próximas semanas. Rey entiende que si hay autorización para las fiestas de Fin de año, también la tiene que haber para las Cabalgatas. Recuerda a la administración autonómica que son los Ayuntamientos los que tienen que aplicar la normativa en relación a la pandemia. La regidora coruñesa es partidaria de las Cabalgatas tradicionales, no ve viable las estáticas como plantea la Xunta, porque, advierte Rey, éstas suponen un mayor riesgo de propagación del coronavirus ya que la gente se agolpa más.

Más allá del uso obligatorio de las mascarillas en el exterior, la alcaldesa considera que la clave está en el refuerzo del sistema sanitario público para que no colapse. "El debate está ahí y no en trasladarle otra vez la responsabilidad a la ciudadanía", ha subrayado. Aboga por el aumento del personal sanitario, sobre todo en la atención primaria, y por la mejora de sus horarios y condiciones laborales. Feijóo en este capítulo "no ha hecho los deberes" en opinión de Inés Rey. Considera que la ciudadanía ha demostrado su ejemplaridad a la hora de cumplir el pacto y apela a aprender a convivir con el virus y tratar de recuperar ya la normalidad.