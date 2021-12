Un desagradable regalo de "amigo invisible" pone en peligro el pacto de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs

El regalo del "amigo invisible" entre los integrantes del gobierno municipal de Vinaròs pone en peligro la estabilidad de su equipo de gobierno por la desafortunada idea de uno de sus concejales.

El regidor socialista José Chaler le ha regalado a Anna Fibla, la portavoz de "Totes i tos som Vinaròs" vinculada a Podem, una caja con ojos, vísceras y una cabeza de cordero con verduras podridas.

Así lo ha denunciado la concejal que además ha convocado una rueda de prensa denunciando que esta situación viene de lejos y pide al alcalde de la localidad, Guillem Alsina también socialista, que si no cesa a su compañero del grupo socialista, abandonarán el equipo de gobierno.

Actualmente el Ayuntamiento de Vinaròs cuenta con seis concejales socialistes, tres de "Totes i tots som Vinaròs" y una concejala de Compromís.

" Me sentí atacada y no se lo deseo a nadie "

Fibla ha explicado en rueda de prensa que le extrañó que la caja fuera tan grande conel cartel de "producto de proximidad" porque el regalo debía ser simbólico y de poca cuantía. "Imaginaba que serían naranjas, porque soy la concejala de agricultura y pesca".

Con muchos nervios la concejala explica que dentro de la caja había un tupper con 15 o 16 ojos de cordero, una cabeza y vísceras además de varios tipos de verdura podrida. Además apunta que en el momento de abrir el macabro regalo estaba acompañada del resto de la corporación y que "algunos" se reían de la situación, "incluso el alcalde".

"Siento que ataca a mi dignidad y la de nuestros votantes"

La concejala asegura que no es la primera vez que se da un acto malicioso durante los dos y años y medio de gobierno pero no han sido tan demostrables como este. Denuncia que no es solo un ataque a ella "ni a su dignidad" sino a todos los que han votado a su partido "Totes i tos som Vinaròs".

Piden el cese del concejal socialista

Fibla manda un mensaje claro al alalde de la localidad y pide el cese del concejal que ha hecho el desafortunado regalo. "Si se cumple la cesión seguiremos trabajando de la misma manera por el pueblo de Vinaròs."