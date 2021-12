El Colegio de Médicos de Castellón pide medidas urgentes para atajar el colapso de la Atención Primaria

El Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS) considera que, ante el repunte de contagios por coronavirus en esta sexta ola, la administración sanitaria debe adoptar medidas para atajar los problemas de saturación de los Centros de Salud, que obliga a los médicos y resto de personal sanitario a realizar un sobre esfuerzo para atender las demandas de los ciudadanos.

La vocal de atención primaria del colegio de Médicos de Castellón, Eva Suárez, pide a la administración recursos humanos y materiales para hacer frente a esta situación jamás vivida por el Sistema Nacional de Salud.

Desde COMCAS aseguran que "la Atención Primaria necesita con urgencia la adopción de medidas drásticas en materia de gestión y organización que refuercen este nivel asistencial. Los centros de salud están de nuevo colapsados, desbordados, y esa falta de recursos, entre otras razones, hace que no se pueda ofrecer una respuesta adecuada a la demanda de los usuarios, lo que genera situaciones de incomprensión por parte de algunos de esos ciudadanos."

El colegio de Médicos lamenta que ese desbordamiento hace que la población sufra esta sobrecarga y en demasiadas ocasiones esperas interminables al teléfono intentando conseguir una cita o comunicar con su profesional sanitario de referencia, o sintiéndose desasistido ante la aparición de síntomas sugestivos de COVID o ante la necesidad de tramitar una prueba de detección o una parte de incapacidad temporal para entregar en su trabajo.

Por eso, como representantes del colectivo médico, piden a los ciudadanos que comprendan que la Atención Primaria ha soportado y soporta estos días una gran presión asistencial y que todos los profesionales están esforzándose para dar una adecuada respuesta a la pandemia, a pesar de la escasez de recursos que padece de forma crónica este nivel asistencial, por lo que plantean que la conselleria mejore las condiciones laborales de los sanitarios a fin de hacer más atractivos estos puestos de trabajo y conseguir completar las plantillas.

En el comunicado de prensa remitido por el colegio continua señalando que los médicos y el resto de personal sanitario sigue asumiendo su trabajo de atender las consultas por patología no covid, además de acometer la gestión de la Covid, realización de test rápidos de antígenos, citación de PCRs, gestión de incapacidades laborales, seguimiento cada 48 horas de casos positivos de covid y la supervisión de la vacunación de la población. Tareas añadidas sin que se implementen esos recursos humanos que permitan las sustituciones de las bajas y garantizar el descanso tras largas jornadas. Aunque de momento la situación a nivel hospitalario (ingresos por COVID y porcentaje de camas de UVI ocupadas por enfermos con COVID) no es crítica, no deja de ser preocupante, así como el incremento de la afluencia al Servicio de Urgencias Hospitalario, en muchas ocasiones consecuencia del desborde que sufre la Atención Primaria.

Por ello, desde el Colegio de Médicos de Castellón ven imprescindible:

- Las autoridades sanitarias adopten e implementen con la máxima urgencia medidas que permitan frenar la transmisión y controlar esta sexta ola de pandemia.

- Habilitar puntos colectivos de toma de muestras a pacientes con síntomas covid, que permitan descongestionar los centros de salud, en particular, y la Atención Primaria, en general.

- Reforzar el personal encargado de realizar el rastreo e investigación de los casos de covid y de los contactos.

- Que se prevean, con planes de contingencia, situaciones críticas en los Centros de Salud y Puntos de Atención Continuada (refuerzo de profesionales, a todos los niveles, ajuste de agendas con refuerzo de la consulta no presencial, etcétera).

Desde el COMCAS insisten a la población que adopte medidas de protección y prevención, tales como el lavado frecuente de manos, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 2 metros, llevar mascarillas, tanto dentro como fuera de los espacios de concurrencia de público. Medidas que, junto con la vacunación, son las herramientas que tenemos, y que se han demostrado eficaces, para prevenir y protegernos de la COVID-19.