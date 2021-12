Juan Marín: "¿Alguien me dice que contratando a esos 8.000 sanitarios vamos a solucionarlo todo?"

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha lanzado hoy en la SER un mensaje de tranquilidad a los andaluces. Marín se ha mostrado convencido de que pese a la rápida evolución de los contagios (este viernes la tasa subió casi 100 puntos en una única jornada) "el alarmismo no lleva a ningún sitio". Asegura que la situación en Andalucía "es mejor que en el resto de España" y, aunque admite saturación en la atención primaria, lo atribuye a la pandemia, no a la gestión del Gobierno andaluz que, según asegura, ha mejorado la sanidad pública en los últimos tres años.

El vicepresidente de la Junta duda de que volver a contratar a los 8.000 sanitarios de refuerzo despedidos vaya a solucionar un problema que, en su opinión, PSOE y VOX no contribuyen a solucionar "porque han hecho una pinza para derribar al gobierno andaluz".

"¿Alguien dice que contratando a esas 8.000 personas se va a acabar todo? Porque estaban y hemos tenido nuestros hospitales saturados. Y los mismos que dicen eso son los que han hecho la pinza aquí en el Parlamento para que no tuviéramos recursos para contratarlos", ha sentenciado el vicepresidente andaluz.

Marín culpa a los socialistas y a la extrema derecha en Andalucía de "incendiar" buscando rédito electoral. Él, según asegura, no está "pensando en elecciones" y no confiere valor a las encuestas que dan a su partido por amortizado en Andalucía. El vicepresidente, eso sí, se muestra partidario de reeditar la coalición PP- Ciudadanos y afirma con rotundidad que, mientras los naranjas sean determinantes, "VOX no entrará en el Gobierno".