¿Cómo está el banquillo del Alavés?

La situación en el banquillo del Deportivo Alavés es realmente kafkiana. José Luis Mendilibar va a ser el entrenador albiazul a partir del 1 de enero pero, hasta entonces, parece que Javi Calleja será quien entrene al equipo sabiendo que está ante su última semana en Vitoria. Esta es la versión de ambas partes que ha podido confirmar la Cadena SER.

Javi Calleja sabe su despido desde el martes 21 por la noche. Como adelantó Hora 14 Euskadi el sábado 25, tiene vínculo hasta junio de 2023 pero hay una cláusula firmada en su contrato por la que, si el equipo está en descenso el 1 de enero de 2022 y se le destituye, el Alavés sólo deberá indemnizarle hasta junio de 2022. Calleja tiene 4 ayudantes y hay bastante condicionante económico a la hora de ir al mercado de fichajes si se les paga a todos por 6 meses o por año y medio.

Por ese motivo, el club ha intentado una solución intermedia. Por 6 días, evitar un gasto importante que condicionaría el mercado de enero pero a la vez que no se de la circunstancia ridícula de que esté entrenando un técnico al que se le ha comunicado verbalmente que no seguirá en el club. El despido no será formal hasta el 1 de enero para activar la cláusula anteriormente comentada.

Sin embargo, el técnico madrileño no está dispuesto a perdonar tan fácil esa segunda temporada de indemnización y tiene la intención de presentarse el lunes 27 a dirigir los entrenamientos del equipo. Él alude a que está haciendo su trabajo. Veremos cuál es la solución final, porque podría darse que Calleja entrene de lunes a viernes y el domingo esté Mendilibar en el banquillo contra la Real Sociedad. El exentrenador del Eibar está 100% cerrado hasta final de temporada.