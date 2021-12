23 regalos originales del pequeño comercio para Reyes

Está mal que yo lo diga pero creo que después de este post me vais a dar las gracias.

Que levante la mano la persona a la que todavía le quedan regalos por "encargar" a los Reyes. Pues bien, con esta lista seguro que os soluciono alguno de ellos.

Si no queréis caer en los mismos detalles de siempre, aquí os traigo una larga lista de ideas para todos los gustos y bolsillos y, la mayoría vinculadas a pequeños proyectos empresariales. Para que, además de comprar en Inditex o El Corte Inglés, también ayudemos al pequeño comercio y emprendedores de Coruña.

Para haceros más fácil la búsqueda los he ordenado por perfiles para que encontréis el regalo perfecto para cada persona.

¿Se puede pedir más? Pues sí, si alguna idea os gusta, no tenéis más que seguir el enlace ya que para cada una de ellas he buscado su correspondencia online. Así que no tenéis excusa, coged la tarjeta que nos vamos de compras:

Para modernos

Bolsa de Nicanora. Porque en estos años pandémicos lo que más nos apetece es mandar a más de uno a la mx&%#. Están hechos a mano por los profes de La mapache escuela.

Cualquier sombrero o gorra de Austrohúngara será un acierto. Si eres una fashion victim coruñesa seguro que ya los conoces, si no, estás tardando.

Perforación de lóbulo. Ideal para cualquier sobrina o primo que quiere añadir su segundo agujero en la oreja. Puedes hacerlo en farmacias con pistola pero yo recomiendo apostar por un local especializados en perforaciones como Loco Blow Tattoo, en el que hacen vales de regalo.

Si eres un moderno, tu mascota no va a ser menos. Así que seguro que a esa persona de tu familia amante de la moda o un poquito alternativa, le encantará que su perro se diferencie y puedes hacerlo con un collar de Elevrel.

Para caseros

Un "escape room" de Doctor Panush. Si me seguís desde hace tiempo, seguro que os suena esta tienda porque os hable de ella en el post 3 tiendas donde comprar regalos infantiles esta Navidad y es una de mis favoritas desde entonces. Me encanta la pareja que la regenta, que siempre te aconseja genial y hasta atiende a través de redes sociales.

Para creativos

Un portapinceles original para el artista de la familia, como los que se venden en A Fábrica do Trece.

Un mini curso o taller de la disciplina que más guste. Domestika los ofrece muy baratos y variados: escritura, caligrafía, croché... Pero si los quieres presenciales puedes recurrir a Maowdesing: dibujo, empaquetado creativo..

Para los muy coruñeses

Una María Pita de Héctor Francesch. Confieso que mi sueño es tener una en casa, pero todavía no me da el presupuesto.

Más baratitas en cambio son cualquiera de las rutas que se ofrecen por la ciudad. Hay muchas entidades que las organizan como Cascarilleiros o la propia Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia. No hace falta que seas un turista para conocer más detalles de las calles, edificios y personajes ilustres de A Coruña.

Y a los seguidores del modernismo les encantarán estas pegatinas de edificios modernistas de A Coruña o Santiago. ¡Solo 4 euros!

Para feministas

Collage de la artista gallega Lara Lars. Lara convierte a las mujeres florero en heroínas y el resultado es espectacular. Yo tengo uno en casa.

Cualquier jarrón de la tienda Genuine es una preciosidad, pero este lote "Girl Power" con tres puños enamorará a persona de la familia que lucha por la igualdad y presume de ello. Si se os va de presupuesto, también los venden por separado.

Una sudadera "riquiña" o "brava" de Brétemas para esa nuevo miembro que acaba de llegar a la familia.

Para foodies

Un "pack" de Astrocafé para los muy cafeteros. Me encanta este café tostado en A Coruña y si entre tus amigos o familia hay alguien al que también, seguro que disfrutará de una de sus cajas con diferentes variedades desde 28 euros.

Menú degustación en un buen restaurante. Son muchos los que ya lo ofrecen en A Coruña, desde el michelín Árbore da Veira hasta otros más asequibles como Artabria o Nado, con varias opciones de degustación.

Brunch en Miss Maruja. Ya sabemos que los desayunos tardíos o salados se han puesto de moda, pero este local es uno de los que los ofrece a mejor precio en A Coruña y sabrosísimos. Ahora además, han preparado estos preciosos botes con vales de regalo.

Para presumidos

Un lote de cosmética Caudalie. Los encontraréis en muchos sitios, entre ellos, mi farmacia favorita, Orillamar, 54.

Vale de The Nail Bar. Para las o los que (como yo) adoran tener las uñas cuidadas, un regalo genial es una manicura semipermanente. En cualquier establecimiento de estética os prepararán un vale, pero en ningún sitio cuidarán de tus uñas como en The Nail Bar.

Para los amantes de la música

Esta es fácil, unas entradas para un concierto. En los próximos meses tendremos gran variedad: De Pedro, Ismael Serrano y Fito en A Coruña o Pablo Milanés, Morgan y León Benavente en Vigo.

Para los que prefieren los libros

Esta es fácil. Para las personas a las que les guste leer, un libro siempre es un acierto y como aquí depende de lo que le guste a cada uno, pues yo os recomiendo mi libro favorito de 2021: El Evangelio de Elisa Victoria. Ideal para mujeres millennials.

Y si tu amigo, hermana, padre o cuñada es un verdadero amante de los libros probablemente tendrá uno electrónico, pero seguirá disfrutando del papel. ¿Cuál es el problema? Leerlos en cama cuando tu pareja duerme. Así que un buen detalle puede ser una pequeña luz para anclar en el libro y no molestar. Las venden en varios negocios, uno de ellos, en Carlin Cuatro Caminos.

Para nostálgicos

Cualquier utensilio de Varastón gustará a los amantes del diseño y lo retro, pero para regalar me decanto por un set de vasos de vidrio de la ya desaparecida Duralex. Estoy segura de que los guardarán como oro en paño.

Unos calcetines del Xabarín Club. Sabemos que los calcetines con personalidad están de moda pero llevar al Rei dos porcos encima es otro nivel. Nos los trae la marca Somos Océano.

Espero que alguna de mis ideas os ayude en estos últimos días antes de Reyes. Recordad que muchas veces para acertar con un regalo no hace falta gastarse un dineral si no conocer un poquito a la persona y sus gustos. Si os ha gustado, compartid la lista en vuestras redes sociales.

¡Felices fiestas y mejor 2022!